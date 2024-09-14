美援台軍品被曝彈藥老舊、紙箱裝機槍　AIT官員坦言沒留好印象

去年7月，美國總統拜登批准提供3.45億美元軍用品及服務給台灣，然而美國國防部監察長辦公室發現，這些軍用品有著彈藥老舊、包裝不良、運送延宕等問題。報告披露，美方交付了3000多片發霉抗彈板、500多件發霉戰術背心給台方，連機槍更是只用紙箱包裝，導致AIT官員也坦言「沒有給台灣軍方留下好印象」。



美國國防部監察長辦公室報告顯示，超過340件貨物棧板滯留在戴維斯空軍基地的堆置場長達3個月，並在等待運往台灣期間因淋雨而受損，最終，當中120件被運送到台灣。報告提到，根據AIT的內部電子郵件，2023年12月28日和12月29日運到桃園國際機場的120個泡水棧板中，裝有3000多片發霉的防彈板和500件潮濕發霉的戰術背心。

而根據台灣軍方發出的照會，美方運送了270萬發1983年生產的彈藥，其中部分為原始包裝、部分為替代包裝，甚至以散裝的方式包裝，導致接收方難以精確盤點彈藥。連AIT偕同接收的人員也坦言，這些彈藥看起來如同被某些單位所棄、準備要清理的東西，使得這些彈藥沒有給台灣軍方高層及官員留下好印象。

機槍被散裝在大紙箱中運送，根本不符合美軍標準規範的要求。（美國國防部監察長辦公室報告）

報告又提到，調查人員特別注意到，有6挺由新墨西哥州國民兵部隊運交的M240B排用機槍，在沒有任何包裝或緩充物的情況下，被散裝在大紙箱中運送，根本不符合美軍標準規範的要求。

在結論中，監察長辦公室指出，美國交付不具備執行任務能力的軍備，將限制美國國防部實現安全合作的目標，並可能導致夥伴對美國失去信心。