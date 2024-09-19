北京喊停34項農產品關稅優惠　陸委會：對台經濟脅迫

財政部官網18日晚間發布公告，宣布自9月25日起停止執行對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。陸委會18日晚間做出回應，定調中國大陸出於政治理由對台經濟脅迫，無助於兩岸關係維護。



台灣陸委會18日晚間發布新聞稿表示，對於中國大陸以台灣對大陸物品進口管制措施為理由，自9月25日起停止執行對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策，「大陸委員會表達遺憾」。

陸委會指出，這些作為傷害兩岸農漁民利益，只會造成台灣農漁民與民眾的反感，無助於兩岸關係長遠發展。大陸出於政治理由，以經濟措施對台進行施壓恐嚇的政治操作，無助於兩岸關係維護。

陸委會表示，從北京最近一連串作為來看，顯然其將貿易當成武器，將所有優惠措施當作脅迫工具，這也是政府一再地提醒不能依賴所謂中共「善意」的原因，事實證明中共所有「善意」都有政治目的，可以隨時取消。

陸委會強調，農業部近年來積極輔導國內農產品轉型升級，持續開拓多元外銷市場，降低台灣農產品對於中國大陸單一市場的依賴，維護農民權益。

財政部官網18日晚發布公告宣稱，「台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作」。內容提到，國務院關稅稅則委員會近日發布公告，自9月25日起，停止執行對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策，相關農產品進口關稅按現行有關規定執行。