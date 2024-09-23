美台國防會議開幕　聚焦台灣防衛戰略與美國軍售走向

第23屆「美台國防工業會議」9月22日起在美國賓夕法尼亞州費城正式登場，為期三天的會議將深入討論如何強化台灣的國防與安全。台防部由軍備副部長徐衍璞率團出席，並將在會議上就台灣的防衛需求發表演說。美國國防部印太安全事務首席副助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal）也將代表美方發表重要演說，強調美國對台灣安全的承諾。



台媒《中央社》報道，此次會議將圍繞5大關鍵議題，全面探討台灣面臨的安全挑戰，並研擬相應的應對策略。討論的重點包括如何應對台灣面臨的灰色地帶威脅，台灣視此為北京透過非傳統的軍事手段對台灣施壓的主要方式之一；此外，如何強化台灣的威嚇防禦力、在封鎖或隔離等脅迫下保持國家安全，以及美台如何形成區域和全球聯盟來應對共同威脅，都是會議的核心話題。

2024年8月1日，美國華盛頓，拜登出席白宮活動時談論美國與俄羅斯換囚。（Reuters）

值得注意的是，台灣三大主要政黨均派代表參與此次會議，顯示了跨黨派對於台灣國防議題的高度重視。民進黨由台北市議員趙怡翔和駐美代表處主任蕭舜文出席；國民黨則派出立委徐巧芯、國際部主任黃介正及空軍退役中將田再勱，黃介正更將發表主題演說；民眾黨則由立委黃珊珊代表出席。此次台美國防工業會議不僅是雙邊軍事合作的交流平台，也成為台灣不同政黨展示對美關係立場的重要場域。

另一方面，儘管美國總統拜登（Joe Boden）上任以來，迄今發布16次對台軍售，但對台軍售金額卻呈現逐年下降的趨勢。根據美台商業協會公布的數據，自2022年以來，美國對台軍售總額每年縮減，從2022年的21.4億美元降至2023年的18.6億美元，預計2024年進一步縮減至9.6億美元。這一數據引發了外界對於美國對台軍售政策的關注，尤其在台灣安全威脅加劇的背景下，這樣的趨勢令人擔憂。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指出，美國政府一方面聲稱台灣面臨的威脅前所未有，卻在軍售上逐年減少，這與台灣日益增加的國防預算形成鮮明對比。他表示，希望能透過此次會議深入討論，找到如何加強美台防衛合作的具體措施。

美台商會認為最新一波軍售無助台灣軍事現代化。（資料圖片）

拜登政府在傳統軍售以外，新增透過「外國軍事融資」（FMF）和「總統撥款權」（PDA）的方式，提供台灣軍事援助。美台商業協會強調，這些新措施不應該取代對台軍售，而應作為額外的安全保障手段，進一步增強台灣的防衛力量。

除了軍售議題外，《中央社》報道稱，會議還將討論如何在區域和全球範圍內建立聯盟，增強台灣面對中國威脅時的防衛力量。這包括如何促進美台雙方政府與產業的合作，以共同應對台海的灰色地帶情勢，並為台灣的防禦與威嚇能力提供足夠的資源支持。

美國25家軍火商代表團訪台，計畫在台灣聯合生產武器彈藥、打造大型軍火庫，對此由台灣「兩岸和平發展論壇」和數十個政黨團體共同發起的「反台獨反介入聯合行動」，5月3日組織逾兩百人前往台北國際會議中心抗議，強烈反對美國戰爭販子禍害台灣、販售戰爭。（主辦單位提供）

會議的另一重點將聚焦於台灣如何應對封鎖或隔離等非傳統脅迫手段。面對解放軍在台海的戰略調整，台灣必須強化自身的戰略縱深和應變能力，確保在遭受威脅時，能夠有效防禦並保持經濟與國防安全。

自2002年以來，「美台國防工業會議」每年召開，成為美台雙方討論防衛合作的重要平台。此次會議由美台商業協會主辦，參與者包括美台兩國的官員、國防工業領袖及智庫專家，討論內容涵蓋台灣的國防需求、美台軍售流程等，對雙方的國防合作具有重要影響。