美國積欠台灣205億美元軍火清單曝光　F-16戰機等武器遲遲未交付

美國持續加強對外軍售，今年8月共宣布了22宗新的外國軍售案（FMS），其中10件與台灣積欠的武器項目重疊。儘管台灣已經支付了巨額款項，武器卻遲遲未能交付。根據美國國防安全合作署（DSCA）的數據，目前美國積欠台灣的軍售總額已高達205億美元。



美國華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）報告引述DSCA數據，列出美國對台積欠武器清單，其中包含傳統武器、不對稱作戰武器及彈藥等三大類。截至今年8月，積欠武器中佔比最大的為傳統武器，總額達到108.67億美元，佔總積欠武器的52.9%。其中，F-16C/D Block 70戰機積欠最多，達80億美元，佔39.0%。此外，M1A2T艾布蘭坦克（20億美元，佔9.7%）以及F-16紅外線搜索追蹤系統（5億美元，佔2.4%）也在積欠清單上。

在不對稱作戰武器方面，積欠總額為69.99億美元，佔比34.1%。其中，魚叉岸防導彈系統積欠最多，達23.7億美元，佔11.5%。其他如愛國者3 MSE導彈、MQ-9B無人機、HIMARS多管火箭系統等高需求的防禦性武器，交付進度均有所延遲。

美軍「海馬斯」（HIMARS）火箭發射系統。（Getty Images）

最後，彈藥方面的積欠總額亦達到26.61億美元，佔比13.0%。其中AGM-84H SLAM-ER導彈（10.08億美元，佔4.9%）及F-16導彈（6.19億美元，佔3.0%）的積欠額相對較高。這些武器原應大幅提升台灣的防禦能力，然而目前的供應鏈瓶頸，已對台灣的軍事準備產生深遠影響。

台灣空軍並不滿於僅獲購AGM-84H增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER），希望近一步採購美國與盟國已經普遍使用、射距更遠的AGM-158系列聯合空地遙攻導彈。（Lockheed Martin）

自2022年俄烏戰爭爆發以來，美國軍售需求急劇增加，對台灣武器交付的延遲尤其明顯。雖然台灣在未來一兩年內預計接收幾個大型武器交付項目，但具體時間表仍存變數。專家警告，2030年之前，全球武器需求過剩問題將持續，台灣的武器交付情況可能面臨更大挑戰。