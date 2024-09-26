批陸刻意未通報22歲台男郭宇軒一案　陸委會：掛勾政治不樂見

22歲台灣男子郭宇軒自8月底抵達上海後失聯，家屬一直焦急尋人，並稱不排除人是「被抓走」。周三（25日），國台辦舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，郭宇軒涉嫌在多地實施詐騙犯罪行為，案件正在偵辦中；又指兩岸協議執行受到影響的原因「眾所周知」。當晚，陸委會對此透過書面回應，強調兩岸通報機制掛勾政治，這不是樂見的情形。



陸委會回應稱，兩岸間的通報是可以幫助彼此有關部門及協助家屬即時掌握、確定正確訊息的最佳管道，大陸相關部門硬要與政治掛勾，任由家屬擔憂與媒體恣意揣測，非雙方所樂見的情形。

郭宇軒抵達上海後失聯多日，近日被官方證實涉嫌詐騙。（X平台）

來自高雄的郭宇軒於8月27日前往上海，據其親友透露，郭宇軒規劃將再轉往安徽合肥，抵達上海時有與家人報平安，但後來再也無法聯繫上，焦急地於社群刊發尋人啟事。

周一（23日），國台辦表示，經了解，郭宇軒因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查。相關案件正在偵辦中，大陸有關方面將依法保障其合法權益。對此，陸委會批評，郭男入境上海後失蹤將近1個月，經過台灣輿情關注後，國台辦才被動地說明，陸方有關部門迄今未向台灣進行限制人身自由的通報，台方對此表達高度不滿。