台灣人海外涉電信詐騙　陸委會：已累計600多人被遣送大陸

日前，一名陳姓台灣籍女子涉及在菲律賓發生的撕票案，已在韓國落網。在台灣，陸委會周四（26日）表示，陳女有可能被引渡中國大陸，並透露過往台灣人涉及的跨境電信詐騙案，已累計600多人被遣送中國大陸。



陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，關於陳女的案件，陸委會沒有掌握細節，刑事局表示會去了解案情。由於中國大陸與韓國有簽引渡條約，陳女有可能被引渡到中國大陸；而事發地菲律賓也有管轄權，當局將會持續關注屆時究竟怎麼引渡。

梁又提到，目前不了解陳女在案中屬主犯抑或從犯，對台灣而言，台灣民眾在海外犯罪，必須是3年以上重罪才會有管轄權，由於許多細節尚不清楚，故沒有辦法進行特別的說明。

因涉及兩名內地高管在菲律賓遭綁架撕票的案件，台籍女子「李娜」在韓國落網。圖為其護照圖片，顯示其姓陳。（ETtoday翻攝《紅星新聞》圖片）

他進一步提到，據統計，2016年至今年5月31日，台灣人涉及跨境電信詐騙案件後被遣送中國大陸，累計達到600多人。

據早前報道，中國大陸兩名醫療器械公司高管6月赴菲律賓工作時，遭到綁架並撕票，被指將兩人誘騙到菲律賓的台籍主謀「李娜」，已於9月22日在韓國首爾落網，她被捕時穿著白色T恤、頭戴黑色帽子，情緒激動，之後料將被引渡至中國大陸受審。

死者為夏軻孚（左）及孫靖（右）。（《菲律賓商報》）

案中死者包括39歲的港股上市公司、潤邁德醫療科技有限公司的國際營銷總監夏軻孚；另一人為心血管醫療器械的經銷商、美籍華人孫靖。今年5月14日，夏軻孚在法國巴黎歐洲心血管介入會議（EuroPCR）認識到同樣去參展的孫靖。孫靖向夏軻孚介紹自稱是菲律賓Meder醫療器材公司的經銷商「李娜」，並約定由後者邀請，6月份共同到菲律賓洽談生意。

根據受害人的親友表示，兩人一下飛機就遭到綁架、撕票。驗屍結果顯示，兩人生前遭到惡劣虐待。報道並稱，夏軻孚遭遇綁架後，家屬曾向綁匪支付300萬元人民幣的贖金， 但綁匪仍然撕票。