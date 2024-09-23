2內地高管菲律賓遭撕票案　台籍女主犯韓國落網將引渡大陸受審

中國內地兩名醫療器械公司高管6月赴菲律賓工作時，遭到綁架並撕票，被指將兩人誘騙到菲律賓的台籍主謀「李娜」，已在韓國落網，之後料將被引渡至中國大陸受審。內地媒體此前報道，死者包括39歲的港股上市公司、潤邁德醫療科技有限公司的國際營銷總監夏軻孚；另一人為心血管醫療器械的經銷商、美籍華人孫靖。



因涉及兩名內地高管在菲律賓遭綁架撕票的案件，台籍女子「李娜」在韓國落網。圖為其護照圖片。（ETtoday翻攝《紅星新聞》圖片）

台媒ETtoday報道，此案最新發展是「李娜」已於9月22日在韓國首爾落網，她被捕時穿著白色T恤、頭戴黑色帽子，情緒激動。

根據護照上資料，陸媒指的女子「李娜」，實為來自台灣的44歲陳姓女子。由於中國與韓國有引渡條約，她之後將被引渡至中國大陸受審。

左圖為夏軻孚，右圖為孫靖。（《菲律賓商報》）

多個網上流傳資料現示，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚。（蘇州潤邁德醫療科技有限公司官網）

網上之前流傳夏軻孚的訃告。（微博）

據早前報道，夏軻孚今年5月14日在法國巴黎歐洲心血管介入會議（EuroPCR）上與同樣去參展的孫靖認識。孫靖向夏軻孚介紹一名自稱是菲律賓Meder醫療器材公司的經銷商「李娜」，並約定由後者邀請，6月份共同來菲律賓洽談生意。

根據受害人的親友此前表示，兩人一下飛機就遭到綁架、撕票。驗屍結果顯示，兩人生前遭到惡劣虐待。鳳凰網並稱，夏軻孚遭遇綁架後，家屬曾向綁匪支付300萬元人民幣的贖金， 但綁匪仍然撕票。

事發後，中國駐菲律賓使館與菲國保持密切聯繫，並要求菲國全力偵辦，並提供有效措施保障當地中國公民安全。