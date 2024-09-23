2內地高管菲律賓遭撕票案 台籍女主犯韓國落網將引渡大陸受審
撰文：蕭通
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中國內地兩名醫療器械公司高管6月赴菲律賓工作時，遭到綁架並撕票，被指將兩人誘騙到菲律賓的台籍主謀「李娜」，已在韓國落網，之後料將被引渡至中國大陸受審。內地媒體此前報道，死者包括39歲的港股上市公司、潤邁德醫療科技有限公司的國際營銷總監夏軻孚；另一人為心血管醫療器械的經銷商、美籍華人孫靖。
台媒ETtoday報道，此案最新發展是「李娜」已於9月22日在韓國首爾落網，她被捕時穿著白色T恤、頭戴黑色帽子，情緒激動。
根據護照上資料，陸媒指的女子「李娜」，實為來自台灣的44歲陳姓女子。由於中國與韓國有引渡條約，她之後將被引渡至中國大陸受審。
據早前報道，夏軻孚今年5月14日在法國巴黎歐洲心血管介入會議（EuroPCR）上與同樣去參展的孫靖認識。孫靖向夏軻孚介紹一名自稱是菲律賓Meder醫療器材公司的經銷商「李娜」，並約定由後者邀請，6月份共同來菲律賓洽談生意。
根據受害人的親友此前表示，兩人一下飛機就遭到綁架、撕票。驗屍結果顯示，兩人生前遭到惡劣虐待。鳳凰網並稱，夏軻孚遭遇綁架後，家屬曾向綁匪支付300萬元人民幣的贖金， 但綁匪仍然撕票。
事發後，中國駐菲律賓使館與菲國保持密切聯繫，並要求菲國全力偵辦，並提供有效措施保障當地中國公民安全。
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