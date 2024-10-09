大陸漁船限制海域作業故障　遭台海巡查扣拖返檢修

周二（8日），一艘船身編號抹去的大陸「粵南澳」鐵殼漁船在澎湖七美限制海域作業，遭到澎湖海巡驅，期間因機械故障漂流。最後海巡查扣，並拖返檢修。



海巡署金馬澎分署表示，周二上午9時10分「台中艦」於澎湖七美東南方13.6浬海域（禁止水域內9浬）發現船身編號抹去的「粵南澳」大陸鐵殼漁船，隨即實施水砲驅離，並通報澎湖海巡隊10091艇支援。

10時45分，10091艇於七美南17.5浬處發現該船滯留。然而，巡防艇查察期間，鐵殼船意圖加速蛇行拒絕停船受檢，10091艇緊追在後，隨後強靠登檢控制漁船。海巡人員登檢，發現船上有蔡姓船長等一共9人，並有漁獲約1000公斤，無其他農畜產品。

10091艇以強靠登檢方式控制越界捕魚的漁船。（澎湖海巡隊）

由於漁船主機海水泵受損並有進水情況，當局考慮有航安疑慮，調用巡防艇抽水機協助漁船抽水及堵漏，並由10091艇及永康艦接力拖帶，上午8時20分抵七美港，全案依台灣地區與大陸地區人民關係條例進一步調查。

今次是今年7月澎湖漁船「大進滿88號」在金門海域疑越界捕撈小管，遭大陸海警扣押2個多月來，澎湖海巡查扣的首艘大陸籍漁船。目前，「大進滿88號」洪姓船長和漁船仍扣在福建等候法院裁決中。