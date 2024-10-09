台灣旅行團28人遭棄克羅地亞　團員醫師霸氣代墊5.6萬歐元脫險

台灣嘉義市一家公司陳姓老闆娘及27名團員參加台北壯遊旅行社安排的克羅地亞、奧地利13日旅遊團，卻在行程第9天，驚傳被當地旅行社「遺棄」的突發事件。據了解，團員在克羅地亞的古城區被強行留置，當地旅行社要求每人支付2000歐元，總金額近5.3萬歐元，才允許團員繼續行程。該事件最終在團員之一的沈姓醫師墊付超過5.6萬歐元後，才得以解決，團員順利結束這場驚魂之旅。



綜合《自由時報》、《中時電子報》等台媒報道，根據當事人陳姓老闆娘在臉書上的發文，這場驚險的「遺棄」事件發生在當地時間10月4日下午，當時他們的旅遊巴士未按原計劃前來接送，地接旅行社告知團員，行程中止，團員需支付額外費用才能繼續。當地旅行社指出，台灣壯遊旅行社未如期支付應有的團費，並表示若不支付2000歐元現金，將無法繼續行程。這一突如其來的要求讓全團震驚，畢竟大多數團員身上並沒有攜帶如此大額現金，全團陷入困境。

嘉義市陳姓老闆娘10月4日晚間在臉書發求救信，詳述事件解決始末。（陳姓老闆娘臉書）

醫師團員挺身墊付5.6萬歐元化解危機

事件發展到傍晚，情況變得愈加緊迫。團員之一的沈姓醫師回憶，大家一度討論應對方式，但由於現金短缺且時間緊迫，經過研判，他決定先行刷卡墊付費用。他指出，當時的決策並非基於俠義精神，而是考量到「離開才是上策」，避免事態進一步惡化。

經過多次協商和銀行的額度調整，沈醫師及領隊先後刷卡支付了4萬歐元和3000歐元，總計4萬3000歐元，才讓團員得以繼續行程。此後，地接旅行社要求再支付後續維也納行程的費用1萬830歐元，及飯店退房費8000歐元，最終沈醫師合計墊付金額超過5.6萬歐元。

對於報派「義舉」，沈醫師向媒體強調，這並非「英雄救美」的情節，而是身處困境時的理性選擇。沈醫師表示，在台灣半夜時間，求援不易，當時全團都是熟識的朋友，他希望儘快解決問題，讓大家能順利完成旅程。

旅行社回應：匯款延誤所致

對於此事件，壯遊旅行社事後解釋，問題是因颱風假影響，導致款項匯款延誤所致，並非惡意拖欠團費。然而，這一說法並未完全平息旅客的不滿。台灣交通部觀光署已介入調查，並指出經初步查核，壯遊旅行社確實違反相關規定，決定對其停止營業三個月，並將進一步查明旅行社是否存在財務危機，保障旅客權益。

此事件一經媒體報道，引發台灣社會關注。許多旅遊業界人士呼籲，應加強對旅行社的監管，特別是在國際旅行團體的財務透明度和支付程序方面，以避免類似事件再度發生。同時，也有不少專家建議，政府應設立專門的緊急求援機制，避免旅客孤立無援。

台灣旅行業品質保障協會（簡稱「品保協會」）理事長蕭博仁表示，當時接獲消息後，已第一時間聯繫相關單位協助處理，並將持續追蹤此案進展。對於旅客遭遇的困境，品保協會也強調將提供更多支持措施，確保民眾在海外旅遊時能有保障。