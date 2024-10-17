亞洲友善城市排名│台北、新加坡奪冠亞　香港10大不入竟因為咁！

到外地旅行人生路不熟，當然會希望得到當地人友善對待，留下美好旅遊回憶。語言教學網站Preply早前公布「2024年亞洲最友善城市」調查，台北排名榜首，新加坡緊隨其後排名第2，兩地成績比東京、首爾等國際大都會更好，香港則未能打入前10，到底原因是什麼呢？以下即看完整排名及詳情分數。



該網站針對亞洲不同城市遊客回訪率、各地接受免簽證或落地簽程度、多元文化接受程度、安全指數、英語水平、對外地遊客友善程度，合共6方面評分。結果顯示，台北排名榜首，並於安全指數、對多元文化接受度中取得較高分數。新加坡緊隨其後排名第2，在英語水平、免簽證及落地簽開放程度表現較好。

「2024年亞洲最友善城市」中，香港排第16。（資料圖片）

作為好客之都，香港排名第16，於旅客回訪率（15%）、英語水平（464分）、對多元文化接受程度（464分）、對外地旅友善程度（3分）等方面，獲得中上分數。

此外，榜單上列出香港接受免簽證或落地簽的國家或地區數目僅39個，但翻查榜單數據來源、護照指數（Passport Index）的統計數字，會發現本港現時合共對146個國家或地區開放免簽證入境或落地簽，數目其實遠多於台灣、日本、韓國等地。相信榜單若無錯誤錄入此一數據，香港排名會更高。