賴清德演說遭陸指煽動對抗　陸委會：扭曲事實、惡意批評

台灣總統賴清德昨日（10日）發表任內第一份雙十節演說後，大陸國台辦稱其煽動兩岸敵意對抗、破壞台海和平穩定。對此，陸委會回應道，對岸扭曲事實、惡意批評，應務實地面對台灣主流民意。



陸委會指出，賴清德演說提及4個不變，重申中華民國、中華人民共和國互不隸屬立場，是傳遞台灣2300萬人民期望中共正視中華民國存在的客觀事實，對岸應以務實態度，認真地體會演說內容所傳達的善意。

陸委會強調，演說凸顯兩岸關係現狀，以及維護台海和平穩定與人民福祉的堅定意志，更倡議未來兩岸在應對氣候變遷與防疫等合作，共同追求和平共榮，這些都是正面與積極的主張；對岸卻聲稱賴總統談話是挑釁滋事，加劇兩岸緊張破壞台海和平穩定，完全背離事實。

陸委會呼籲，中共當局應放棄一再地使用軍武、經濟脅迫等措施，放棄威脅台灣及國際社會接受吞併台灣的一中原則政治框架，這完全無助於兩岸關係良性發展與區域和平。

最後，陸委會表示，政府兩岸政策穩健務實，不卑不亢、不挑釁、不冒進，始終堅定捍衛主權、守衛台灣民主自由體制、確保台海和平穩定；並再次呼籲對岸務實地面對台灣主流民意，與台灣民選政府對話，理性地處理兩岸關係，與台方共同承擔起維護區域安全及全球和平的國際責任。

賴清德致詞時明確表達對兩岸關係立場。（ETtoday）

在雙十節慶典上，賴清德在演說中以慷慨激昂語氣指出，「中華人民共和國無權代表台灣，兩千三百萬台灣人民要向全世界開枝散葉，迎向未來。」重申兩岸互不隸屬，明確表示台灣的命運應由台灣人民決定，非由北京政府代表。他又強調台灣人民不僅要維護現有的和平穩定，還應堅持以對等尊嚴為基礎的兩岸對話，呼籲兩岸透過對話共創和平，為兩岸人民謀取福祉。

國台辦發言人陳斌華對此強調，賴清德在講話中繼續鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，編造「台獨」謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗。這充分表明，賴清德頑固堅持「台獨」立場、充斥對抗思維、不斷挑釁滋事，蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。