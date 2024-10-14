圍台軍演｜央視直播54萬人觀看　陸委會斥窮兵黷武、無視台灣善意

解放軍今（14）日宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，動員陸、海、空及火箭軍力量，分別在台灣北部、東部及南部海域進行封控和打擊演習。解放軍東部戰區新聞發言人李熹表示，這次軍演旨在「強力震懾台獨分裂勢力，捍衛國家主權，維護國家統一」，台灣陸委會則一早發出聲明，譴責北京軍演行動，斥無視台灣政府善意和無視兩岸人民對於和平的渴望，採取危害區域海空域安全，破壞台海現狀。



與此同時，官媒央視亦直播了此次圍台軍演，截至目前，已有超過54萬人同時在線觀看，且觀眾人數仍在不斷上升，顯示這場圍台軍演在國內引發了巨大關注。

對此，台灣陸委會14日上午近8時發出新聞稿強烈譴責，指責北京無視兩岸人民對和平的渴望，持續採取軍事挑釁行動，破壞台海現狀。陸委會強調，台灣軍方已掌握解放軍動態，強化戰備，呼籲台灣民眾保持冷靜，並再次重申中華民國在台澎金馬的存在是「客觀不容否認的事實」，並強調賴清德已在雙十演說中釋放善意，願與北京一起擔負維持台海和平的責任，呼告北京停止「窮兵黷武」的霸權行為，並警告國際社會必須嚴正看待北京對台海及印太區域安全的威脅。

配合中國大陸軍演、大陸海警「首次環繞台灣周邊海域」。（中國海警）

此外，陸委會也強調，這次軍演不僅是對台灣的挑釁，還是對國際秩序的公然威脅，呼籲全球民主社會共同抵禦中共專制擴張的野心。