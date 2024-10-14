解放軍東部戰區展開圍台軍演　稱強力震懾台獨分裂勢力

解放軍東部戰區公布，周一（14日）進行「聯合利劍-2024B」演習，是對「台獨」分裂勢力謀獨行徑強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。此前一天，解放軍東部戰區已發布名為《枕戈待旦》的最新訓練影片，特別將台灣地圖標示為紅色，並宣言解放軍「全時待戰，隨時能戰」。



東部戰區新聞發言人李熹表示，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍-2024B」演習，艦機多方向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區發布《枕戈待旦》訓練影片，用醒目紅色標註台灣地圖，直指台灣。（東部戰區）

解放軍東部戰區於周日（13日）曾發布名為《枕戈待旦》的最新訓練影片，悉數展示航空母艦、兩棲登陸艦、無人機、殲擊機系列戰機、潛艇等武器裝備，並展示解放軍在森林、海面、空中等訓練場景，充分展現軍事實力。