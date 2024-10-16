美媒：蔡英文預計未來幾周內訪美　可能與新總統當選人見面

蔡英文結束訪問捷克行程後，已啟程前往法國巴黎。美國政治新聞媒體Politico 15日報道，兩名知情人士向Politico的國家安全新聞NatSec Daily透露，蔡英文結束歐洲行後，預計在未來幾周內訪問美國，屆時可能會吸引新任美國總統當選人尋求與她會晤，以強調美國對台灣的支持。



兩位知情人士表示，蔡英文將此次訪問歐洲形容為「強化與其他民主國家的關係」。白宮及台灣駐美代表處都未對此事發表評論。蔡英文辦公室16日對外表示，對於未經證實的報道無法評論，未來將基於整體規劃安排出訪並適時對外說明。

10月14日，蔡英文卸任後首度出訪，抵達捷克布拉格出席公元兩千論壇。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

Politico報道，北京明確反對台灣現任及前任高階官員訪美，對他們與美方官員的接觸極為敏感，最終反應可能取決於蔡英文會晤的對象及訪問時機。若此行為真，可能會在美國大選之際再度對中美關係造成動盪。

報道指出，如果蔡英文在11月5日美國總統選舉之前抵達，將有可能成為尋求與蔡英文合影的共和黨及民主黨議員的政治炒作對象，以強化他們強硬的對中形象。

如果蔡英文在美國總統選舉後和總統就職前這段時間抵達美國，可能會吸引總統當選人尋求與她會晤，以強調美國對台灣的支持。

蔡英文（前中）訪歐行程15日抵巴黎，美國媒體引述知情人士報道，蔡英文結束歐洲行後，預計未來幾周內訪問美國。（Facebook＠蔡英文 Tsai Ing-wen）

特朗普（Donald Trump）於2016年勝選後打破外交禁忌，接受了蔡英文的祝賀電話。特朗普及民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊均未回應置評要求。

蔡英文本周訪問捷克、比利時和法國，她表示此行是為了「加強台灣與其他民主國家之間的關係」。國台辦則對此批評，民進黨政府「打著各種幌子進行『台獨分裂活動』，欺騙國際社會」。