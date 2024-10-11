蔡英文訪歐行將到歐洲議會　創台灣卸任元首首例

蔡英文將於10月12日展開她卸任後的首次訪歐行程，根據台灣駐歐盟及比利時代表處證實，蔡英文此次訪歐將包括在捷克發表公開演說以及拜會歐盟總部布魯塞爾，並會見新一屆的歐洲議會議員，創下首度有台灣卸任總統進入歐洲議會紀錄。



台媒《中央社》報道，蔡英文將於12日應捷克「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）的邀請，出席其年度會議並發表演說。該基金會由捷克前總統哈維爾於1996年創立，致力於促進全球民主與人權價值。蔡英文此行在捷克的演說將重點關注台灣的民主發展與國際合作，特別是在全球民主面臨挑戰的當下，台灣的經驗具有重要的參考價值。

蔡英文的訪歐行程另一個重要環節是前往歐盟總部布魯塞爾，進入歐洲議會進行會談。歐洲議會在過去幾年積極支持台灣的民主，並多次通過決議，敦促歐盟與台灣深化雙邊的經貿與投資關係。蔡英文在她任內，曾積極推動與歐盟洽簽雙邊經貿及投資協定，這一政策在歐洲議會內部獲得廣泛支持。此次訪問將是她卸任後首次與新一屆歐洲議會議員的正式會晤，預期會受到多位對台友好的議員歡迎。

報道指出，歐洲議會今年6月完成改選，並於7月開始新的會期。新一屆歐洲議會仍然延續對台灣的友好態度，支持深化歐台關係。蔡英文此行的目標之一是強化這一友好關係，並推動進一步合作。