南非要求台代表處遷出首都否則關閉　台方研議反制

中央社周四（17日）引述消息人士報道，本月7日，台灣駐南非代表處就雙十節舉辦酒會當天，被南非政府要求遷出首都普勒托利亞，並威脅「倘若不從就關閉代表處」。對此，外長林佳龍已指示研議反制措施，不排除要求南非駐台辦事處遷出台北。



消息指，自去年起，南非政府就以聯大第2758號決議和一中原則為由開始向台駐南非代表處施壓，台方除持續向南非政府表達反對外，也透過友邦發聲力圖轉圜，但南非卻依然在駐南非代表處舉辦雙十節酒會當天，強硬通知駐館要在10月底前遷出首都，還在電郵中說「遷館一事沒有協商餘地」，威脅「倘若不從就關閉代表處」。

該消息人士表示，世界民主國家紛紛表態聯大第2758號決議與台灣無涉，南非政府此舉形同公然與世界對立，還刻意選在舉辦酒會的時間點發出通知，證明南非企圖將台灣獻祭北京，以換取更多利益，不僅令人痛心，更無法解決南非惡劣的內政環境。

他又透露，外交部持續密切掌握進度，林佳龍已要求研議對等措施，包括要求南非駐台辦事處遷出台北，嚴審南非人士簽證申請，以及進一步中止教育交流。此外，現時約有5000名南非籍英語教師在台任教，對此台灣可考慮優先錄用史瓦帝尼籍教師，以減少南非籍教師數量。

他進一步表示「南非飲鴆止渴淪中國小弟」，台灣一向以誠意推動與南非的互惠關係，但南非選擇背棄雙方長期情誼，台灣也不再容忍無理打壓，將對等反制南非做法，以此回應北京和南非的惡劣行徑。

9月4日至6日，北京舉辦中非合作論壇，非洲50多個論壇成員國代表與會。中共總書記習近平與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）9月2日會談後發布「中華人民共和國與南非共和國關於建立新時代全方位戰略合作夥伴關係的聯合聲明」，稱台灣是中國不可分割的一部分。消息人士提及，南非對北京依賴日增，從2015年起至今，大陸已為南非國營企業提供超過100億美元貸款，包括改善鐵路運輸的大筆資金，但南非經濟和治安問題嚴峻，失業率已超過33%，貧富差距更在全球居首。