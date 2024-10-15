台海有戰事| 美國還有臉對解放軍鎖台軍演表示「嚴重關切」？

解放軍東部戰區在台灣周邊進行「聯合利劍-2024B」鎖台軍事演習，美國國務院發言人對此表達嚴重關切，國務卿布林肯11日在萬象舉行的在記者會上也表示中國不應以賴清德雙十講話為藉口採取「挑釁行動」。

在美方做此次表態之前，今年5月23日至24日賴清德上任發表兩岸互不隸屬的「新兩國論」後，解放軍在台灣周邊開展「聯合利劍-2024A」鎖台演習，2022年8月4日至7日因佩洛西訪台解放軍進行首次鎖台演習期間，美方也做過類似表述。

一到台海局勢緊張，解放軍因應美台挑釁在台海採取軍事演習行動，美國就把維護區域和平與安全掛在嘴上，為「小弟」台灣撐腰，反誣中國大陸挑釁或試圖「片面改變現狀」的無恥嘴臉再次暴露無遺。

事實上，台海地區的緊張局勢，往根子上找，美國從來都是最主要的原因。歷史地看，如果不是美國介入中國內戰，可能根本就不存在所謂台灣問題，是美國遠隔太平洋把手插進中國內戰，在根本上製造了台灣問題這個火藥桶。

美國軍艦駛經台灣海峽。（第七艦隊網站圖片）

台美斷交後，美國違反承諾，出台《台灣關係法》並依此法對台灣保持軍售，與台灣保持實質官方外交關係，明裏暗裏與台獨勢力勾連，向台獨輸送政治能量，一直是台海和平的一大不穩定因素。

特別當中國國經由改革開放崛起後，因為美國擔心起霸權地位遭到中國挑戰，更進一步加大了對台灣的地緣價值挖掘，拼命打台灣牌，操弄台灣這個籌碼，通過利用台灣問題打壓遏制中國，成為美國兩黨政府的最大共識。

拜登上任後，雖然向中國做出了「四不一無意」承諾，在台灣問題上表示「繼續堅持一個中國政策，反對任何一方單方面改變現狀，不支持台灣獨立」，但也恰恰是在其任內，佩洛西訪台創下了台美斷交後，美國在位執政黨議長訪問台灣的紀錄，同時也創下了美國總統在一個任期內對台軍售次數與武器裝備水平的紀錄。

而就在不久前，拜登政府還批准向台灣提供價值約5.67億美元的軍事援助，主要用於培訓、反裝甲、無人機等項目。這是賴清德上任發表「兩國論」演說後，美國政府的最大一筆對台軍援項目。

美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

稍作回顧就不難發現，美國嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重危害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定的行為，一樁樁、一件件歷歷在目。

可以說，美國就是台灣問題的始作俑者，是台灣局勢緊張的總根源，是台獨的總後台，台灣海峽的每一次動盪，解放軍在台灣的每一次軍演，都能從美國挑釁刺激上找到原因，都有美國的影子。

賴清德台獨行為背後，美國就是最關鍵支持因素，沒有美國壯膽，他根本沒有膽量去冒險。是美國的慫恿與支持，讓賴清德誤認為有了「金鐘罩」護體，才敢如此放肆。

而解放軍在台海進行的軍事演習，既是對賴清德台獨行為的震懾，也是對美國的警告，是對美國軍事介入的拒止演練。

在台海這個地方，解放軍具有絕對優勢，完全有能力、有把握、有信心、有魄力一戰擊毀賴清德的台獨大夢，擊穿美國在區域的霸權地位。

布林肯要好好想想到底怎樣才能維護台海和平，反思一下到底誰才是台海動盪的根源與黑手，同時和他的同僚們準備好隨時為台獨收屍吧。