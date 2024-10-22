99歲華裔小說家聶華苓美國離世　創辦愛荷華大學國際寫作計劃

華裔小說家聶華苓10月20日在美國離世，享年99歲。她1967年和美國詩人安格爾（Paul Engle）共同創辦愛荷華大學（The University of Iowa）「國際寫作計劃」（International Writing Program），被視為20世紀華人文學界重要推手，因而有「世界文學組織之母」、「文壇永遠的母親」等美譽。



圖為小說家聶華苓與美國詩人安格爾（Paul Engle）。（台灣文學虛擬博物館圖片）

根據台灣文學館及其自傳《三生三世》的資料，聶華苓1925年生於湖北，畢業於南京中央大學外文系，1949年舉家遷台後。她曾任《自由中國》半月刊的文藝欄主編，直至1960年雜誌因「雷震案」停刊。

其後，聶華苓曾任台灣大學與東海大學講師，教授小說創作。1964年赴美，應邀為愛荷華大學「作家工作坊」訪問作家，1967年和安格爾共同創辦愛荷華大學國際寫作計劃，兩人後來結為夫婦。

台灣小說家聶華苓於美國辭世。（聯合報資料照片）

因為這項國際寫作計劃，40多年來，全球超過1,000名作家曾駐訪愛荷華，包括白先勇、林懷民、鄭愁予、陳映真、柏楊、吳晟、莫言、畢飛宇等。

聶華苓的作品涵蓋長篇小說、短篇小說、散文、翻譯以及文學評論，集結成書者有《葛藤》、《翡翠貓》等。其中最具代表性的《桑青與桃紅》涵蓋日軍空襲、國共內戰、台灣白色恐怖等，英文版在1990年獲頒「美國書卷獎」。