汪建民病逝｜生前欠債千萬台幣　傳家屬付不出喪葬費要政府出手

台灣藝人汪建民因罹患肺腺癌第4期，於7日晚間病逝，終年56歲。



由於他生前仍有巨額債務未還清，家人亦無力負擔他的喪葬費，9日傳出社會局將出手幫忙。

對此，台北市政府社會局稍早回應了。

台灣藝人汪建民因罹患肺腺癌於7日晚間病逝（汪建民Facebook）

汪建民於死前數月暴瘦（汪建民Facebook）

汪建民Facebook上的貼文截圖

台北市社會局9日回應汪建民喪葬費一事，表示：

經查汪建民非本市福利身份，社會局低收系統沒有案主資訊，新光醫院已經結合民間資源協助喪葬費。

而他的告別式將於13日在台北市懷愛館低調舉辦。

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事實上，汪建民2個月前曾在《小明星大跟班‬》中透露，當時已還款600萬（新台幣，下同），還剩下大約1000萬負債。

由於他過去不擅理財，因此在拍《台灣靈異事件》以及當通告藝人期間，都沒有存錢或購置房產的觀念。

亦因此在他面臨母親罹癌與失智後，需要龐大的醫療費、看護等支出，才讓他在走投無路下與地下錢莊借錢。

而他去年底被診斷出罹患肺腺癌，也讓他的生活陷入困境，於是仍努力進行直播工作，盼能夠維持生計，期間徐乃麟與歐漢聲（歐弟）都有私下幫忙。

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不少名人因肺腺癌離世，包括知名網紅「仿妝夭后Yui 」（Facebook@仿妝夭后Yui）

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