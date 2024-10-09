汪建民病逝｜生前欠債千萬台幣 傳家屬付不出喪葬費要政府出手
撰文：中天新聞網
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台灣藝人汪建民因罹患肺腺癌第4期，於7日晚間病逝，終年56歲。
由於他生前仍有巨額債務未還清，家人亦無力負擔他的喪葬費，9日傳出社會局將出手幫忙。
對此，台北市政府社會局稍早回應了。
台北市社會局9日回應汪建民喪葬費一事，表示：
經查汪建民非本市福利身份，社會局低收系統沒有案主資訊，新光醫院已經結合民間資源協助喪葬費。
而他的告別式將於13日在台北市懷愛館低調舉辦。
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事實上，汪建民2個月前曾在《小明星大跟班》中透露，當時已還款600萬（新台幣，下同），還剩下大約1000萬負債。
由於他過去不擅理財，因此在拍《台灣靈異事件》以及當通告藝人期間，都沒有存錢或購置房產的觀念。
亦因此在他面臨母親罹癌與失智後，需要龐大的醫療費、看護等支出，才讓他在走投無路下與地下錢莊借錢。
而他去年底被診斷出罹患肺腺癌，也讓他的生活陷入困境，於是仍努力進行直播工作，盼能夠維持生計，期間徐乃麟與歐漢聲（歐弟）都有私下幫忙。
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