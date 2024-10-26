美國最新對台軍售含先進防空導彈系統　台軍：助提升防衛韌性

美國防部10月25日表示，拜登政府已批准一項價值近20億美元（約155億港元）的對台軍售計劃，其中包括首次向台灣交付一套已在俄烏戰場進行實戰測試的先進防空導彈系統。台灣軍方26日表示，軍售有助於台軍持續提升防衛韌性。



台灣軍方透過新聞稿指出，美國政府於美東時間25日公告，將就總額19.88億美元的「先進地對空導彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項對台軍售案，進行「知會國會」程序。

軍方指出，面對中共於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售的「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏俄戰爭實戰驗證，有助於提升台軍整體防空作戰效能；另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與台軍現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障領土安全。

其進一步指出，美國政府基於《台灣關係法》與「六項保證」對台軍事售予，將有助於台軍持續提升防衛韌性，共同維護台海及印太區域的和平穩定，台方表示誠摯感謝。

此前，美國防部在聲明中表示，這項軍售旨在支持台灣實現軍隊現代化和保持可靠的防禦能力，有利於美國的國家、經濟和安全利益，並有助於維持地區政治穩定、軍事平衡和經濟進步。