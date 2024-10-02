台灣軍購遭雷神惡意加價 台軍方證實：已啟動認罪協商將獲賠償
撰文：許祺安
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根據《彭博社》報道，美國聯邦審計署稽核國防部對外軍售案時，發現其承包商雷神公司涉嫌價格欺詐，對外軍售時存在高報價格行為，涉及國際多國友邦。雖然報告中未直接提及台灣，但消息人士證實，雷神公司在2013年愛國者導彈系統採購案及2017年雷達系統採購案中對台軍售價格同樣存在不法高報，金額高達上億美元。美國司法部已與雷神公司達成認罪協商，未來將替台灣求償2.5億美元。
台防部在國際媒體披露後立即發表聲明，表示本案由美國政府主動調查並告知台灣政府，未來將全數返還不當得利。台防部強調，確保軍售案件遵循法規、杜絕積弊，並表示本案足以證明台美軍售制度上的嚴謹設計。
對於有媒體傳言台灣軍方「隱瞞」此事，台防部澄清，所有調查均是公開透明進行，並非掩蓋。台防部也提醒大眾，應提高警覺，不讓「疑美論」的操作影響台美關係及國防安全，尤其目前正值中國國慶敏感時刻。
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