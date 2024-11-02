劉德華台北唱《中國人》網民反應兩極　佈景遭批「中國的設計」

劉德華睽違11年再度在台灣開唱一波三折，遇到颱風康妮攪局，10月31日演唱會延期。11月1日演唱會順利舉辦，他一開場就向台灣歌迷們說，「11年了，我想你呀」，引起現場歡呼，沒想到他在演唱會上演唱熱門歌曲之一「中國人」，卻引發批評。



民進黨政策會執行長王義川在社群媒體上質疑，劉德華在台北小巨蛋唱「中國人」的片段，根本就像他在中國演唱會的畫面，「非常非常中國的設計」，貼文一出，迅速引發網民兩極反應。有網民認為在兩岸關係緊張下演唱這首曲目並不合適，但亦有網民批評王義川，「難道因為一首歌兩岸就會被統一了，有夠無聊」、「這麼玻璃心跟小粉紅一樣嗎？」



王義川則在Threads分享了劉德華在小巨蛋唱「中國人」的片段，並寫道：「這是劉德華在中國演唱會的畫面吧？非常非常中國的設計！這首歌我沒聽過，你們聽過嗎？驚！這是今天晚上就在剛剛，台北小巨蛋唱的！」

有台灣網民認為，「整體規格像是央視春晚」、「他的歌曲那麼多，故意選這首中國人」。但亦有粉絲出面緩頰，「只是想看偶像唱歌表演而已，你們也太政治化了吧」、「這首歌很紅啊，表示你根本不關心華仔」。

劉德華在台北小巨蛋唱「中國人」的片段。（threads）

劉德華的台灣演唱會在颱風吹襲下舉行。（資料圖片）

颱風天氣仍然無阻劉德華與樂迷的好心情！（資料圖片）

此前，因為劉德華演唱會主辦方在10月31日台灣因為颱風康妮（台譯作康芮）全台宣佈停班時未立刻宣布停辦，一度引發爭議。民進黨立委王定宇也公開批評劉德華是「媚共」藝人，演唱會不值得看上一眼。

他稱，劉德華在香港反修例運動、武力威脅台灣等議題都站在媚共的立場，還擔任中國電影家協會第11屆副主席，依法讓他在台灣舉辦演唱會，但並不值得去看一眼。

但台灣陸委會主委邱垂正公開表示，劉德華經查無傷害台灣言論，只要沒有傷害台灣的立場，都歡迎陸港澳藝人申請來台後，王定宇隨即改口，轉趨低調表示，「他們國家的事情，我們尊重」。