金門小三通進出人次突破100萬　單日最高近千陸客到訪

據中央社周六（2日）報道，今年截至10月底，經小三通進出金門的金廈泉人次已超過100萬。特別是在10月26日，近千名陸客的到訪創下自恢復陸客赴金旅遊以來的單日新高。金門觀光處處長許績鑫表示，將持續開拓多元旅遊客源，以促進金門觀光的永續發展。



根據福建公安廳出入境管理局的公告，自9月27日起恢復受理福建居民前往金門的自由行及團體旅遊申請。觀光處的新聞稿指出，截至10月底，經小三通來金門的陸港澳籍旅客約為5萬5907人，自由行和團體旅遊的比例分別為86.83%與13.17%。

許績鑫強調，未來將推動更多結合活動的旅遊模式，以吸引更多陸客透過小三通來金門旅遊，同時開放多個秘境景點，鼓勵遊客深入探索金門的獨特風光，為觀光發展注入新活力。

他還提到，金門的觀光產業長期依賴陸客，但兩岸政策常受國際情勢影響，觀光政策也容易受到突發事件的影響。因此，除了順應政策趨勢，觀光處將努力開拓多元旅遊客源，以降低兩岸因素帶來的風險，確保金門觀光的健康與持續發展。

觀光處預計，至年底經小三通出入金廈泉的人次將突破120萬，較去年增加超過50萬人次，顯示兩岸觀光正在逐步回升。