陸委會：7月20日起大陸配偶親屬可經小三通赴台探親

綜合台媒報道，金門縣政府今日（18日）表示，台陸委會主委回覆稱，將自7月20日起，持有「探親入出境許可證」的大陸配偶親屬，可經由「小三通」途徑入台探親。



疫情期間停航3年「小三通」在今年1月7日正式復航，台灣金馬地區民眾與大陸籍配偶可往返兩岸，但陸客赴台旅遊仍有諸多限制。

5月中旬時，中國國台辦曾宣布恢復旅行社開設台灣旅行團遊客赴大陸旅遊，當時，台陸委會亦提出大陸應當同時開放陸客赴台，建議兩岸就恢復雙向觀光進行協商。不過蔡英文政府仍不願開放兩岸旅遊觀光。

目前金門和廈門在交通運輸方面主要還是靠海上「小三通」模式，預料今年會突破200萬人次。（資料圖片）

今日，台陸委會宣布大陸配偶可經「小三通」入台探親，金門縣長陳福海表示，樂見陸委會釋放更多善意，縣政府也將持續爭取大陸20個城市的陸客能早日到金門旅遊自由行。

金門縣府觀光處長李銘培稱，「小三通」於今年1月復航以來，旅運量逐漸上升，近期每日往返人次約三千人，「小三通」正穩定往全面常態化方向推進。

李銘培強調，接下來將持續爭取陸客能早日到金門旅遊，至於有關此次開放陸配家人搭乘「小三通」探親的申請流程與條件限制，仍以移民署規範為主，建議民眾在規劃行程前提早向移民署金門服務站查詢。