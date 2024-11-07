陶喆、蔡依林18年前「神預言」特朗普當選　網民：這首情歌藏玄機

共和黨候選人特朗普（Donald Trump）當選美國總統，再度入主白宮，成為全球熱議焦點。有趣的是，網絡上出現許多惡搞，其中就有人指出台灣歌手陶喆和蔡依林18年前的歌曲《今天妳要嫁給我》中「神預言」了特朗普當選。



該「預言」源自2006年陶喆發行的專輯《太美麗》中收錄的其與蔡依林的合唱情歌《今天妳要嫁給我》。歌詞中，蔡依林唱到「D.T in the house」，其中「D.T」被網友解讀成「Donald Trump」縮寫，「house」則代表白宮（White House），因此歌詞不只象徵蔡依林、陶喆的幸福，也彷彿冥冥之中預測到特朗普當選，令不少網民笑爆，甚至有人還將MV截圖附上關鍵字「蔡依林跟陶喆看完都沉默了」，使得該話題登上微博熱搜。

「D.T in the house」被網友解讀成「Donald Trump入主白宮」。（MV截圖）

「蔡依林和陶喆看完都沉默了」成微博熱搜。（微博）

網民點講：

我要被笑死了

原來沒想到還有這層意思

英語老師看了都沉默

是特朗普也會沉默一秒鐘的程度



有網友提及，其實早在2016年特朗普第一次當選時，就有人提出這一話題。事實上，歌詞中的「D.T」當然不是真的指特朗普，而是陶喆英文名「David Tao」的縮寫。