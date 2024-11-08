台灣向美國交「保護費」了？傳華航斥40億美元購買波音、空巴客機

《路透社》引述航空業消息指出，台灣最大航空公司中華航空將簽訂總額高達40億美元的長途客機訂單，波音和空中巴士將共同分擔這筆訂單。華航此舉被外界解讀為台灣試圖在新任美國總統特朗普上任後，進一步強化台美關係的象徵。



據報道，華航計劃購入波音777X和空巴A350-1000型號，以逐步取代現有的波音777-300ER機型，並應對未來的客運增長需求。消息人士透露，華航可能購買20架客機，並由波音和空中巴士平分這筆訂單，貨機的訂單仍在考量之中。《路透社》分析，美國總統選舉背景也影響了此項決策。

台媒《聯合報》報道，航空顧問公司Cirium Ascend預估，這筆交易的交付價格經過業界標準折扣後，總金額約接近40億美元。華航對此回應，將根據市場需求和公司發展計劃來選擇機型。最終決議仍須由董事會通過。

美國總統大選一落幕，即傳出中華航空將買20架客機，由波音、空巴拆分40億訂單。（視覺中國）

《路透社》評論指出，台灣的飛機採購案除商業考量外，政治因素也相當重要。儘管美台無正式外交關係，但美國作為台灣主要的盟友和軍事供應方，此筆採購案無疑具有象徵意義。特別是特朗普總統曾多次發表台灣應「交保護費」等言論，讓台美關係未來發展充滿變數。

國民黨籍前台北市議員羅智強表示，過去美國國會議員訪台時，台灣曾承諾購買傳出安全疑慮的波音飛機，當時被《聯合報》揭露，但台總統府予以否認，最終證實媒體報道無誤。

羅智強認為，台灣在維護利益時應堅持立場，尤其在重大采購案中應考慮安全與商業因素，而非一味迎合美方要求。

民進黨立委吳思瑤則稱，經向華航瞭解，華航確實有購買新機的需求及計劃，但機型、供應商等具體內容尚在討論中，還沒有最終敲定。這一採購案與美國總統選舉結果無關，不需要將其與選舉結果牽強掛鉤。