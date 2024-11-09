台北捷運爆砍人案2傷　42歲女懷疑路人說她壞話持美工刀傷人

台北捷運驚傳砍人，板南線新埔站傳出2人受傷，持美工刀行凶的42歲王姓女子已遭新北警方逮捕。新北市海山警方今天晚上10時17分獲報，民眾報案稱板南線往頂埔方向捷運車廂內，有人持美工刀攻擊他人，要求警消儘速派員到場處理。現場有2名乘客受傷，目前已送往亞東醫院救治，暫無生命危險。



台媒報道，涉嫌持刀傷人的王女，疑似有幻聽，警方目前已將人帶回文聖所偵辦中。網傳影片可以看到，王女拿著美工刀要攻擊臉上已有鮮血學生，隨後有一名英勇的大叔將美工刀奪走和兩名熱心的途人合力將王女壓制，一位熱心的阿姨則提供紙巾給受傷的學生。



台北捷運公司表示，今晚10點14分板南線在江子翠站往亞東醫院方向，鄭姓高二學生晚上10時許，搭捷運板南線回家，在車廂內突遭王姓女子涉嫌持美工刀劃傷左臉頰，4名熱心乘客見狀合力上前制止，才未讓事態更嚴重。據了解，王女疑似有幻聽，懷疑鄭姓高中生說他壞話才會持刀行凶。警方今將依傷害罪嫌送辦。台北捷運強調，目前無其他旅客受傷，捷運營運正常，發生原因目前警方調查中。

熱心的路人合力制伏王女：

王女遭警方逮捕。（翻攝台媒）

作案的美工刀。（翻攝台媒）

王女遭警方逮捕。（翻攝台媒）

台媒報道，王女是3C產品理貨員，昨天是離職前最後一天上班，下班後前往北市逛街後，從捷運善導寺站搭捷運要返回新北市板橋住處，而受傷的鄭姓高中生則是從台北車站搭捷運，也要要回板橋住家，疑在車廂內與同學聊天，眼神與王女有對到，讓王女以為鄭男在說她壞話，才會持美工刀逞凶。

台媒：疑似是慣犯

網路傳出昨晚在捷運板南線發生持美工刀傷人的王女是慣犯，因為在2018年9月18日晚間6時許，也曾發生類似情況，時年31歲的潘姓女子，從北捷台北車站下班回家，突然遭當時為37歲王姓女子持美工刀攻擊，造成潘姓女子胸部被劃出一道長達10公分的傷口，保全立刻將她送醫急救，所幸無大礙，至於行凶的王姓女子被壓制後，帶回派出所偵訊，但她的情緒很不穩，經醫師鑑定後強制送醫治療。

雖網路流傳傷人者都是王姓女子，年齡也相仿，疑似是同一人犯案，對此新北警方表示，昨晚犯案的王女並與無前科，是否同一人，仍有待進一步調查釐清。