柯文哲爆性騷擾媒體人璩美鳳　還叫她「逆天妖精」

民眾黨主席、前台北市長柯文哲近日風波不斷。繼捲入京華城弊案被台北地方法院裁定延長羈押兩個月後，台灣資深媒體人璩美鳳再爆出，柯文哲於2022年「藍白合作」談判期間，曾在公開會議上對她進行性騷擾，並在事後透過私訊發表不適言論。此消息一出，立即引發台灣社會譁然與輿論熱烈討論。



根據璩美鳳對台媒《鏡週刊》陳述對柯文哲的指控，2022年柯文哲正積極備戰2024年台灣總統大選，並與各界討論藍白合作的可行性。在一次小型內部會議中，璩美鳳與柯文哲及其隨行人員共6人參與。當會議進行到一半，柯文哲突然伸手撫摸她的手臂內側，並稱讚：「妳的皮膚好好喔。」突如其來的動作讓璩美鳳感到尷尬且不安，現場其他人也顯得愣住，但柯文哲神色自若，並未意識到自身行為的不妥。

會議結束後，一行人在璩美鳳的陪同下搭乘電梯離開。身處密閉空間的柯文哲竟無視旁人，再次對璩美鳳說：「人不能長得太漂亮。」甚至直呼她為「妖精」，言語中帶有調侃意味。璩美鳳形容，當時感到非常不舒服，但由於情況突兀，未當場表態。

台灣資深媒體人璩美鳳指控柯文哲性騷擾。（Facebook@璩美鳳）

更令人震驚的是，當晚柯文哲透過LINE傳訊給璩美鳳，延續當日電梯中的話題，寫道：「人不可以太聰明、太漂亮、太年輕。我第一次看到『逆天』是什麼意思？有機會，再找妳談。」這些文字讓璩美鳳感到困惑與不安，因此選擇已讀不回。然而，柯文哲次日又發送訊息，表示計畫聘請她擔任國安會副秘書長，負責台灣內部偵防事務，並將該職位比喻為「明代錦衣衛的頭目」。

璩美鳳對此表達強烈不滿，認為柯文哲的言行反映其帝王思想與「家天下」作風，並指其對民眾黨資源的掌控方式，讓人懷疑其私心，也解釋柯文哲後來為何會被揭露疑似黨庫通私庫。璩美鳳批評，柯文哲的言行不僅是對她個人的冒犯，也揭露了其對女性的不尊重。

9月10日，台北地方檢察署提訊柯文哲。（中時新聞網）

針對璩美鳳的指控，民眾黨12日對外回應，指柯文哲目前因羈押禁見，黨中央無法向其求證細節。但民眾黨支持當事人依法提出申訴，並呼籲外界尊重事實調查，避免捕風捉影。民眾黨也批評部分媒體報道，形容其為「科幻小說變成言情小說」，強烈譴責相關影射對柯文哲名譽的傷害。

綜合台媒報道，此次事件的另一背景是2024年台灣總統大選，藍白合一度成為焦點議題。璩美鳳身為媒體人，曾積極參與藍白合作的協調，並與柯文哲團隊頻繁接觸。2022年10月5日的會議是其中之一，當日的參與者除璩美鳳及其同仁外，還包括柯文哲的貼身秘書許芷瑜，場面原本應以探討藍白合作細節為主。

台灣資深媒體人璩美鳳指控柯文哲性騷擾。（Facebook@meikaohsiung）

現年58歲的璩美鳳，因保養得宜，歲月在她臉上看不出痕跡，從政30年話題不斷。她曾任記者，但因採訪手法爭議，轉而加入新黨，並在1994年、年僅28歲時，就以第一高票當選台北市第三選區市議員，並在1996年揭發「宋七力分身案」，還指控前駐日代表謝長廷夫婦都是宋七力信徒。

璩美鳳只當了一屆台北市議員，到了1998年她轉任新竹市文化局長，還與時任市長蔡仁堅交往，但兩人卻爆發感情糾紛，2001年璩美鳳的閨密郭玉玲在她的住處裝針孔攝影機，拍到璩美鳳與已婚工程師曾仲銘的「性愛光碟」，轟動台灣政壇。

接下來的幾年，璩美鳳回歸媒體圈，當過澳亞衛視副台長、湖北衛視CEO、《獨家報導周刊》榮譽發行人等職。近年璩美鳳再次復出，曾任台灣統一促進黨發言人，現為《毅傳媒》改名的《壹傳媒》總編輯，但該《壹傳媒》與香港無關。