柯文哲遭台北地檢署聲請延押：涉違背職務收賄及主管監督事務圖利

台北地檢署偵辦京華城弊案，繼日前確定對涉嫌行、收賄的威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇聲請延押，台北地檢署今日（10月25日）再宣布，今天對前身為民眾黨主席的台北市市長柯文哲、前副市長彭振聲，向台北地方法院聲請延押。



檢方指出，柯文哲重延押重要理由之一。就是其私人帳房、綽號「橘子」的許芷瑜出境日本至今未歸，不僅日前將她轉為政治獻金法被告，今天也正式對她發布通緝，函請外交部領事事務局廢止、註銷許女護照。



台北地檢署再次聲押柯文哲。（中時新聞網）

針對台北市前副市長彭振聲的部份，台媒《中時新聞網》的分析，檢方指控彭涉犯公務員財產來源不明罪，顯示檢方未掌握彭收賄事證，也代表彭迄未認罪，未被轉為「汙點證人」。

台北地檢署新聞稿寫道，依本案搜索後調查獲悉之事證，足認其有湮滅證據之事實，又其與共犯間之供述不一致，且依目前偵查進度，仍有證人尚未傳喚到庭，亦足證其有勾串共犯或證人之虞。若未予延長羈押，恐致案情隱晦難明，無法有效追訴。

柯文哲的部分，則指控涉犯違背職務收賄及主管監督事務圖利等罪嫌。

台北地檢署再次聲押柯文哲。（中時新聞網）

台北地檢署稱，依本案搜索後調查獲悉之事證，足認其有勾串共犯或證人之事實；又本案重要關係人許姓被告目前仍滯留境外，且仍有被告於市長時期之舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明，考量被告雖已卸任，但仍具有一定之實質影響力，亦足證其有勾串尚未到案共犯或證人之虞。故若未予延長羈押，恐使案情隱晦不明之危險升高，難以有效追訴。

檢方同時表示，許芷瑜今（113）年 8 月 29 日出境至日本後，迄未返國，且經本署透過其友人策動並呼籲其返國說明案情，亦無所得，足認其有逃亡或藏匿之事實，檢察官審酌上情，已於今（25）日發布通緝，並函請外交部領事事務局廢止護照，並註銷。

台灣民眾黨則發出採訪通知稱，將於今天中午12時30分於台玻大樓會議室舉行記者會，強力譴責檢方押人取供、政治追殺，賴清德總統過去曾說「羈押是侵害人權」，如今卻是兩套標準。