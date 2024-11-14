柯文哲應訊以光頭造型現身　前立委：代表「萬念俱灰，決定奉陪」

台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，周三（13日），台北地檢署提訊柯應訊，柯以光頭造型現身，令外界紛紛猜測原因。前民主進步黨立法委員郭正亮對此表示，柯文哲是「深綠」出身，若從「深綠」的角度來看，剃光頭的動作不只是悲憤，其實是種「萬念俱灰，決定奉陪」，被逼到絕境的抗議動作。



柯文哲早前遭檢方裁定延押兩個月，最終未在11日期限前提出抗告，故周三是他被確定延押後首度被檢方提訊。詎料，柯文哲以光頭造型現身，讓輿論訝異。據報道，柯文哲是在11日不抗告、確定延押後，向台北市看守所主動要求理髮，並在獄友的幫助下理髮。

柯文哲9月時的形象。（中時新聞網）

對於柯文哲剃光頭，民眾黨台中市黨部主委江和樹認為，這是無奈抗議，要把不好的都忘記，象徵重新開始。曾是柯文哲心腹幕僚的台中市政府顧問蔡壁如亦幽默表示「終於要當和尚了」，並進一步稱，「理個光頭，乾淨利落，開始修身養性，從頭來過！」

最新畫面顯示柯文哲以光頭造型現身。（海峽導報社）

郭正亮則認為點出，柯文哲是「深綠」出身，若從「深綠」的角度來看，剃光頭這樣的動作，不只是悲憤，其實是種「萬念俱灰，決定奉陪」，被逼到絕境的抗議動作。郭又提到，由於近期被裁定延押兩個月，柯文哲會認為，民進黨就是刻意要搞他。同時，柯父柯承發現時身體狀況不佳，兩者相加起來，壓力一定非常大。郭進一步透露，有支持民眾黨的友人最近遇到柯母並給予安慰、替其打氣，結果柯母當場哭出來，說明柯家現在壓力很大。

另外，律師黃帝穎在社交平台指出，根據現行規定，羈押被告不需強制理髮，因此柯文哲剃光頭，純屬個人意願。不過他認為，看守所沒提供冷氣，在押被告於夏季剃光頭、平頭等理髮較為常見，柯反而現在才剃光頭，較為異常。