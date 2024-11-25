台名醫涉收錢仲介10病人赴大陸換器官　有人不治　遭起訴求刑6年

台媒報道，台灣名醫陳堯俐涉嫌在2016年至2019年間，夥同台灣的生物科技公司負責人等共5人，非法仲介10名台人到中國大陸進行換肝、換腎手術，5人共獲利2037萬元新台幣（折合約488萬港幣），其中陳堯俐所得達1482萬元新台幣（折合約355萬港幣）。彰化地檢署近日偵結案件，對陳堯俐等5人依違反人體器官移植條例罪起訴，並對陳堯俐求處監禁6年。



台灣名醫陳堯俐。（網絡圖片）

報道指，58歲的陳堯俐專長肝手術、肝臟移植手術，曾任彰化基督教醫院移植中心主任，最高記錄一年完成76宗換肝手術，是台灣五大肝臟移植手術名醫之一。

起訴書指出，陳堯俐等人從事台灣與大陸之間的器官買賣仲介，陳堯俐在2016年至2019年間藉著在醫院看診機會得知病患有肝臟或腎臟移植需求，指示病患可跟其同夥聯絡商談「器官供體費」，每個肝臟約35萬元至40萬元人民幣、腎臟每個約20萬元人民幣，連同手術後照護醫療、大陸醫生報酬等費用，合計每名病患需付費300萬元至750萬元新台幣不等。

起訴書指，陳堯俐等人以此方式，分別推介6名病患到山東青島市醫院、4名病患到湖南長沙市醫院進行移植，陳堯俐則在手術室內進行指導，每次可獲90至100萬元新台幣報酬，同時以每名病患20萬元新台幣報酬，指派謝姓助理指導護理、教導病患術後照護等事宜，待眾人取得報酬後，再透過他人利用地下匯兌方式給大陸醫生費用。

台灣名醫陳堯俐。（聯合報）

有病患因移植失敗不治

檢方稱，該犯罪集團透過「臟體競標」方式非法取得器官，有病患到大陸後，又被不法業者哄價需加價100萬人民幣才願意交易，成為待宰羔羊，多數病患移植後存活時間僅2、3年，甚至有病患因移植失敗不治或回台後一周內即過世。

檢方認為，陳堯俐等人違反人體器官移植原則規定「無償捐贈原則」，且陳男於2008年曾因違法移植器官遭送懲戒，卻不見悔改，因此對陳堯俐求刑6年，並查扣未繳回之犯罪所得1212萬元新台幣，另外4名被告求刑3年並沒收不法所得，而謝姓助理則獲暫時不起訴。