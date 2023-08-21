台灣前立委稱6年前花204萬赴陸換肝　身上有28歲年輕人｢新鮮的肝｣

台灣62歲的國民黨籍前立法委員王世雄接受台媒《聯合報》採訪時透露，他6年前經過一個非牟利組織（NPO）當中介，赴大陸接受換肝手術，整體花費約800萬元新台幣（折合約204萬港幣），捐肝者則拿到一筆報酬創業。王世雄說，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，移植後沒有出現排斥，適應良好。



《聯合報》20日報道，王世雄6年前（2017年）檢查出肝臟有2顆腫瘤。王世雄透過某基金會NPO當中介，串起捐肝者及待移植者雙方，對方捐出三分之一肝臟，移植在王世雄身上，王世雄在上海住院3周後即返台灣休養。

報道指，該NPO提撥一筆報酬給捐肝者，而究竟對方拿到多少錢，王世雄坦言「我也不清楚」，雙方各取所需，他得知這名當時28歲的年輕人拿到這筆錢選擇創業，雙方都開展新人生。

取肝及移植手術分別在山東及上海進行

王世雄描述稱，他在2017年7月9日抵達上海，捐肝者的取肝手術在7月16日清晨5點在山東開刀，取出捐肝者的三分之一活體肝臟，然後執刀的醫生立即飛奔到機場，搭清晨7點的班機飛上海，確定執刀醫生降落上海抵達上海仁濟醫院後，躺在手術房的王世雄才進行麻醉等程序。

當天下午1點左右，王世雄的大嫂手機就收到醫生傳給她的照片，是從王世雄身上切下的「老器官」，告知家屬手術很成功。王世雄在上海仁濟醫院住院3周後即返台灣休養。

王世雄稱，大陸2015年宣稱不再用死刑犯的器官做移植，公民自願捐獻成為器官移植來源的唯一合法途徑，若要捐贈也必須是五等親內，但枱面下台人赴大陸換肝、換腎還是沒停止，雙方都要低調成為彼此默契。