陸扣台教科書稱地圖違一中原則　海基會：對印刷品內容審查趨嚴

日前，大陸海關稱，一批由台灣寄至福建福州的書籍將台灣按國家名稱標註等，違反一中原則被查扣。周二（26日），海基會回應指，大陸海關近期對印刷品的內容審查趨於嚴格，特別是涉及國家主權和領土完整的問題，且常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀。



周日（24日），中國大陸海關總署微信公眾號「海關發布」表示，近日，福州海關所屬榕城海關駐郵局辦事處對郵件進行開箱查驗時，查獲3本書籍含有問題地圖，海關已扣留物品並移交後續部門處理。該批書籍被指存在錯將「台灣省」按國家名稱標注，錯誤描述釣魚島及周邊附屬島嶼、阿克賽欽地區和藏南地區名稱及歸屬等問題，且漏繪南海斷續線，違背一個中國原則。

福州海關近期發現並查扣了3本含有「問題地圖」的書籍。（微博@海關發布）

海基會回應指出，大陸海關近年對進口印刷品的內容審查趨於嚴格，特別是涉及國家主權和領土完整的問題，且常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀。今年3月，報載南寧海關查獲未將南海諸島劃入中國版圖的「問題地圖」印刷品，並予以扣留；另有從香港跨境到大陸就學的香港學生在通過深圳海關時，因其所攜帶歷史課本中的中國地圖未明確劃定南海十段線、將釣魚島寫成釣魚台等原因，遭到海關人員撕課本。

海基會強調，對岸矮化台灣主權行為從未間斷，即使單純文化教育交流，也都夾帶矮化台方地位之目的。海基會提醒民眾，對岸非自由民主體制，與台灣自由社會完全不同，在進行各項往來時，務必注意自身安全與權益。

至於上海、東莞、華東的3所台商子女學校所使用的教材是否有受到影響，海基會稱，台校近年使用的台灣教科書均由台灣運送到大陸，此作法行之有年，大陸有關部門會針對內容進行審核，部分課程無法在大陸教授，台校每年寒暑假會安排學生返台授課因應。海基會呼籲，大陸政治體制與台灣的自由民主憲政體制有極大差異，對於言論講學自由有極大不同，希望台商學校使用完整的台灣教材。

據《聯合報》比對，此次被查扣的教科書是翰林出版社出版的高中地理教材。報道指，大陸對台灣出版的中學教科書進行查扣相當罕見，據大陸海關公開資料，2023年與2024年分別有3宗，在上海、福州和寧波海關被查扣。