中洪發表聯合聲明：一中原則上建立外交關係　洪積極參與一帶一路

6月12日，中國國家主席習近平與洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）舉行會談。

兩國在會後發表聯合聲明，雙方一致認為，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中洪建立和發展關係的根本前提和政治基礎，洪方堅定支持並遵守一個中國原則，反對任何形式的「台灣獨立」。

雙方將加強政治引領，推動中洪各層級交往，加強文化交流與各領域合作。



聯合聲明全文如下：

一、應中華人民共和國主席習近平邀請，洪都拉斯共和國總統希奧瑪拉·卡斯特羅於2023年6月9日至14日對中國進行國事訪問。習近平主席與卡斯特羅總統在北京實現兩國元首首次歷史性會晤，就中洪關係發展前景及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。雙方一致認為，中洪在一個中國原則基礎上建立外交關係翻開兩國關係新的歷史篇章，順應時代大勢，符合兩國和兩國人民根本利益。面向未來，雙方一致同意將加強政治引領，推動中洪各層級交往，加強文化交流與各領域合作，做相互尊重、平等互利、共同發展的好朋友好夥伴。

二、雙方一致認為，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中洪建立和發展關係的根本前提和政治基礎。洪都拉斯政府支持聯合國大會第2758號決議，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。洪方堅定支持並遵守一個中國原則，堅決反對任何有悖於這一原則的行為，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

三、卡斯特羅總統祝賀中國共產黨團結帶領中國人民完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標，堅信中國人民在習近平主席和中國共產黨領導下，繼續朝著實現第二個百年奮鬥目標不斷邁進。洪方高度讚賞中方以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，認為中國式現代化為人類實現現代化提供新路徑、新選擇。洪方憶及 2009年6月30日中國在聯大支持通過譴責針對塞拉亞總統政變的A/RES/63/301號決議，讚賞中方支持洪方維護主權安全、反對外來干涉。

2023年6月12日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的洪都拉斯總統卡斯特羅舉行會談。（新華社）

四、中方高度評價洪都拉斯政府在第一位女性總統希奧瑪拉·卡斯特羅帶領下所採取的行動和立場；認可洪都拉斯政府推動國家平等、維護國家法治、全面打擊腐敗的舉措。中方堅定支持洪都拉斯自主選擇發展道路、獨立發展對外關係，願同洪方開展治國理政經驗交流，為洪都拉斯經濟社會發展提供力所能及的幫助，實現共同發展繁榮。

五、雙方一致認為，中洪關係發展的根本出發點與落腳點是增進民生福祉、促進共同發展，一致同意增進政府、立法機構、政黨、地方間交流，加強治國理政、反腐敗鬥爭經驗互鑑，堅持以人民為中心的發展思想，攜手推進各自國家現代化建設。

六、洪方願積極參與「一帶一路」 倡議。雙方將在「一帶一路」合作框架下，加強政策協調和發展規劃對接，深化各領域交流合作，踐行共商共建共享原則，弘揚開放、綠色、廉潔理念，實現「一帶一路」合作高標準、惠民生、可持續目標，促進雙方可持續發展和共同繁榮。

2023年6月12日中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的洪都拉斯總統卡斯特羅舉行會談。（新華社）

七、在中洪關係起步階段，雙方就商談兩國自由貿易協定及推進各領域務實合作達成共識。雙方願採取有效政策措施，促進雙方人員往來；中方歡迎洪特色產品進入中國市場，願為此提供便利，洪方願積極用好上海進博會等平台擴大對華出口；中方鼓勵中國企業參與洪經濟開發、能源、環境、基礎設施、電信等項目，洪方歡迎中國企業赴洪投資興業，願提供政策支持和便利；中方願向洪方提供衛生、教育領域機會；雙方將加強金融、農業、教育、醫療、文化、旅遊、科技、媒體等領域交流合作。

八、兩國元首對雙方在洪都拉斯總統首次對華國事訪問期間簽署一系列成果文件、建立有關合作機制表示滿意，其中涉及經濟、貿易、質檢、投資、政治磋商、農業合作、科技創新、文化和高等教育、外交學院間合作、互免簽證等領域。

2023年6月12日中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的洪都拉斯總統卡斯特羅舉行會談。此圖是會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為卡斯特羅舉行歡迎儀式。（新華社）

九、雙方一致認為，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，雙方願共同維護以聯合國為核心的國際體系及以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，支持真正的多邊主義。雙方反對一切霸權主義和強權政治，反對任何單邊主義、保護主義、暴力行徑，反對干涉他國內政。

十、洪方認同中方提出的和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值和構建人類命運共同體理念；支持中方提出的全球發展倡議，該倡議完全符合聯合國為達到可持續發展目標而確定的宗旨；支持全球文明倡議、全球安全倡議。洪方願積極參與以上倡議，認可有關倡議為應對全球挑戰發揮重要作用。中方讚賞洪方致力於推動全球和地區和平與發展所作努力。

十一、雙方高度評價中拉論壇對推進中拉關係的重要作用。雙方願就中拉論壇事務加強溝通和協調，共同致力於成功舉辦2024年中拉論壇峰會，推動平等、互利、創新、開放、惠民的新時代中拉關係行穩致遠。

十二、卡斯特羅總統對習近平主席及中國政府和人民在訪問期間給予的熱情友好接待表示衷心感謝，歡迎習近平主席對洪都拉斯進行國事訪問，以加強兩國友好關係。