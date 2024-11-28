馬龍現身台灣掀粉絲潮　政大女學生尖叫「我媽說你好帥！」

中國大陸奧運乒乓球金牌選手馬龍今（28）日隨陸生團前往台灣政治大學進行參訪交流，現場氣氛宛如一場追星活動。馬龍抵達後，數十名政大學生手持乒乓球拍、簽名板等早已等候許久，粉絲們不僅圍追簽名，更有學生狂喊：「龍隊！你好帥，我媽說你好帥！」場面熱鬧非凡。



綜合《聯合報》、ETtoday等台媒報道，由馬英九基金會安排北京大學、清華大學等7所大陸高校師生組成的陸生團，訪台第二天行程一早來到台灣政治大學。馬龍作為內地體壇巨星，吸引大批政大學生守候在達賢圖書館外。政大企管系學生蕭宥朋表示，「兩岸本來是要多交流，畢竟現在氛圍真的很不好，多接觸、多溝通不是壞事」。

馬英九基金會陸生團訪台行程第二天，11月28日上午前往政治大學參訪交流，許多政大學生一早守候在政大達賢圖書館外，等著馬龍到來。（聯合報）

馬龍一行抵達時，粉絲蜂擁而至，尖叫聲、簽名聲不絕於耳。馬龍全程保持親切笑容，不僅與粉絲合照，還停下來為球拍簽名。一名來自美國的印度籍交換生李善華激動地說：「今天是我的生日，能得到馬龍的簽名是最棒的生日禮物！」

有粉絲攜帶乒乓球牌，幸運獲得馬龍的簽名。（聯合報）

此外，政大乒乓球代表隊學生更是全員出動，隊長臧為禮獲得了馬龍的親筆簽名和2024巴黎奧運中國代表隊紀念徽章。臧為禮表示自己內心很激動，但他也提到，早在知曉馬龍要訪台時，就有主動向校方打聽，會不會與去年丁寧在政大舉行乒乓球友誼賽一樣，有機會與馬龍切磋球技，但校方表示，因為陸生團到訪時間太短，加上卡到體育課，沒有安排乒乓球交流，這是一點點美中不足的地方。

當兩岸師生座談會結束，馬龍一行從會議室離開時，一名男學生獲得馬龍給予的徽章後，高聲大喊：「馬龍，我愛你！」（聯合報）

活動結束後，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應部分綠營對此次交流團「統戰」的指控。他直言：「真正的兩岸交流才是保護台灣的方式，抗中無法保台，交流才能保台。」他還強調，希望透過更多交流活動，促進兩岸互相理解與合作。

下午，陸生團前往林安泰古厝和孔廟參訪，預計晚間一行人將逛夜市品嘗台灣美食。明天，馬龍將在文化大學與學生面對面交流，預計將再次引爆追星熱潮。