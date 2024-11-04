馬英九基金會再邀陸生團訪台　奧運冠軍馬龍、楊倩入列

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（4）日對外宣布，馬英九已邀請來自北京大學、清華大學、復旦大學等七所內地大學的40名師生於11月27日來台進行九天八夜的交流活動。訪團將與台灣大學、清華大學、陽明交通大學等六所大學互動，並參訪台灣多處著名景點，包括台北市立中山女子高級中學及日月潭，期望促進兩岸青年了解與合作。



台媒《中時新聞網》報道，蕭旭岑表示，這次陸生團成員包括就讀北京體育大學的2016里約奧運及2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍，以及就讀清華大學的2020東京奧運射擊冠軍楊倩，他們將與台灣學生進行交流活動。蕭旭岑強調，兩岸目前關係緊張，正需要民間交流來紓緩情勢，此行希望讓陸生深入了解台灣，並傳達和平訊息。

蕭旭岑透露，他曾於今年七月拜會台灣陸委會主委邱垂正與教育部次長葉丙成，提及馬英九基金會將規劃再次邀請陸生訪台，均獲得正面肯定。今日記者會舉行同時，馬英九基金會也將同步向陸委會、教育部等單位送件，懇請政府儘速核准，讓大陸同學能順利訪台。

蕭旭岑強調，去年陸生訪台活動獲得良好回應，今年再度邀請也是為促進兩岸民間往來，也符合賴清德上任後一直強調「希望兩岸健康有序交流」的理念。