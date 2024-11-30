賴清德出訪台灣友邦過境美國　美國務院：不應該成為挑釁的理由

賴清德今日（30日）開始出訪3個南太平洋台灣友邦，去程時會過境夏威夷停留兩晚，然後前往馬紹爾群島、圖瓦盧，再過境關島停留一天，再訪問帛琉後返程。



中國外交部發言人毛寧29日稱，她呼籲美國以「最謹慎」態度處理台灣問題，明確反對台灣獨立，支持中國和平統一。此外，北京反對台灣領袖「竄美」，也反對美國支持分裂主義活動。美國國務院一名發言人則回應稱，美方認為沒有理由將私人、例行和非官方的過境用作挑釁的藉口，美國國務院也強調，美台非正式關係及美國的一中政策不變。



《路透社》則引述台灣安全官員評估，稱在賴清德結束出訪行程前後，北京可能會在台海周邊舉行軍演。



10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

賴清德上任以來首次海外出訪

賴清德展開上任以來首次海外出訪，首先過境夏威夷，接著訪問馬紹爾群島、圖瓦盧及帛琉，此外也將過境關島。他29日對此表示非常期待，將繼續深化與其他國家的夥伴關係，並且「讓台灣走向世界」，沒有提及過境美國一事。

據《路透社》引述美國國務院一名發言人重申美國立場，「符合長期做法，符合我們與台灣關係的非官方性質，以及保持不變的美國一中政策。我們認為，私人、例行與非官方過境，不應該被當成挑釁的藉口。」

該官員也舉例，包括蔡英文7次過境美國，馬英九也多次過境美國。與過往一樣，賴清德在夏威夷會由美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接待。

賴清德過境美國 北京可能以軍演回應

《路透社》引述台灣及區域安全官員評估，中國大陸可能利用賴清德訪問太平洋島國及過境美國領土為由，在未來幾天發動鄰近台灣的軍事演習。台灣外交部長林佳龍28日也向立法院表示，中國大陸可能透過軍演回應這次訪問。