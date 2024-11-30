台海有戰事｜為吃拜登一口豆腐，賴清德命都不要了！

賴清德將於11月30日至12月6日進行任內首次外訪活動，根據台官方公布的行程，他去程將過境美國夏威夷停留兩晚，前往南太島國馬紹爾群島、圖瓦盧，然後過境美國在西太平洋的軍事重地關島，再到帕勞訪問，最後返回台灣。



馬紹爾群島、圖瓦盧和帕勞三國都位於南太平洋地區，是台灣經蔡英文八年任期兩岸外交角力後所剩不多的「友邦」，也是賴清德能以所謂「元首」身份前往訪問的地方。這三個國家，是真正「鼻屎大」的國家，在國際上沒有任何存在感可言，在谷歌地圖找這三個國家，必須把比例尺放到最小，才能發現它們的位置。

但就是這樣三個國家，賴清德政府卻大動干戈，對內大肆宣傳，將之包裝成一場重要訪問，而且還要扯上美國，要不遠萬里先繞飛到更接近太平洋對岸的夏威夷停留兩晚，然後再去訪問。事實上，從台灣到南太三國，完全有更便利的航線，可以從台灣直飛到達，或最多經關島一地即可完成全部行程。

所以，從賴清德此行的訪問路線即不難發現，這趟對南太三國的訪問只是一個借口，其目的主要有兩個，一是向島內展示台灣在國際上不是孤家寡人，賴清德作為領導人在國際上還有地方可去，還可以有國家去訪問。二是為了趁拜登還在，趕緊過境一下美國，顯示一個台美關係，給民進黨和島內綠營補充一點心理能量，騙騙大家好像美國還願意為台灣提供出訪便利，否則特朗普明年一月上任，一切面臨不確定性，一旦特朗普政府不想碰賴清德這個麻煩，想騙都騙不了了。

簡言之，就是趁拜登還在，再吃一口拜登的豆腐。

這就是民進黨政府的這點小心思。從大國政治的視角看，真的很沒有意思，一點意思都沒有。為了對內裝個面子，花了不知道多少公帑，買來了這麽一場訪問，還得處處求著美國人，看美國人的臉色，人家怎麽安排就得怎麽接受，真不是一個有骨氣的政府和政治人物應該做的事情。

但是對民進黨和賴清德政府，這樣做不僅毫無心理障礙，反而敲敲打打，拼命宣揚，恨不得讓全世界都知道自家的領導人過境了美國，對南太平洋三國進行了訪問，還期許達到「智慧永續」、「民主永續」、「邦誼永續」的戰略目標。什麽一堆亂七八糟、拉大旗作虎皮的東西。

2020年2月3日，美國參議員魯比奧與時任台灣副總統當選人賴清德在華府會面。（魯比奧參議員官網）

其實在美國人看來，這就是一趟「私人、例行且非官方的過境」，美國國務院發言人在回答記者提問時，將這趟過境的性質指的明明白白，一點都沒有民進黨宣揚的官方性質，至於展現美台關係有多穩固，更是半點都沒有，民進黨及賴清德政府為之加掛很多莫名其妙的東西，完全就是政治自慰。

反過來我們看中國大陸對此態度卻相當嚴厲。中國外交部發言人毛寧在回應記者提問時表示，美方想要維護台海和平，關鍵要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一。毛寧還強調說，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。中方捍衛國家主權和領土完整，反對外部勢力幹涉內政的決心堅定不移。

中國國防部發言人吳謙也表示，解放軍肩負著維護國家主權和領土完整的神聖使命，將堅決打掉一切台獨分裂圖謀，堅決挫敗一切外部勢力干涉。

國際媒體及政治觀察家分析，針對賴清德的過境訪問，解放軍還可能舉行針對性演習。而自賴清德當選以來，僅僅是大規模圍島演習，解放軍都已經進行過兩次。

中國大陸的響應不僅讓人又想起了習近平日前在利馬和拜登會談時，針對「賴清德和民進黨當局」放的狠話。習近平當時給美國劃了四條「不容挑戰」的紅線，其中台灣問題被放到了第一位。

習近平在會面時還極為罕見地指名道姓點了「賴清德和民進黨當局」的名字，在台灣引起極大關注，很多人都從這句話中聽出了山雨欲來的硝煙味。為消除恐慌情緒，民進黨政府及島內綠媒當時開動內宣極力否認，試圖以「認知戰」將習近平的公開警告掩飾過去。

前面一波未平，「賴清德和民進黨當局」就又掀起新波浪，繼續挑戰中國大陸和領導人習近平的耐心，為博政治上一點面子，為吃拜登最後一口豆腐，真是命都不要了！