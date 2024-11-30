兩岸觀光旅遊受阻　陸委會：對岸不放行陸客來台

國台辦日前批評，兩岸觀光旅遊受阻，問題在於民進黨。對此，陸委會周六（30日）回應稱，對岸用似是而非理由歸責台灣，然而陸客迄今無法來台觀光旅遊，實情是對岸不放行來台。



早前，國台辦表示，民進黨無視台灣旅遊業和民眾訴求，拒不解除禁團令，也不回應全面恢復兩岸客運直航的呼籲，還發布赴陸橙色旅遊警戒，「事實再清楚不過，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局」。國台辦指出，只要取消禁團令，撇除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，陸方將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。

對此，陸委會強調，對岸說法毫無新意，一味地企圖以似是而非理由，將其未開放陸客來台觀光事實歸責台灣。台灣政府對於民眾赴陸未加以限制，旅行社組團赴陸迄今也持續出團，依觀光署統計，今年3至10月旅行社組團赴陸旅遊約16.4萬人次。由於對岸迄今未開放陸客來台觀光，今年1至9月台灣民眾赴陸205.2萬人次，同期間大陸人士來台僅有28.5萬人次，台灣民眾赴陸是大陸人士來台人次7.2倍；陸客迄今無法來台，事實是對岸不放陸客來台。

陸委會認為，倘若對岸有開放陸客來台觀光旅遊的誠意，為何需要附加條件，如先前提出須在平潭到台灣海上客運直航復航後，才會恢復福建居民赴台團體旅遊，現在又要求取消禁團令、撤除兩岸人員往來交流限制等。在台方完成不斷被疊加的要求後，對岸也僅表示積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，即是否開放或還有其他條件，完全由對岸決定，在這種情況下，很難相信對岸有開放陸客來台觀光的誠意。

陸委會重申，政府推動兩岸健康有序交流，歡迎陸客來台觀光、推動雙邊對等觀光旅遊的政策沒有改變；應對對岸發布「懲獨22條」，維護台灣民眾赴陸旅遊安全的前提也不會改變。對於陸客來台觀光，台灣已經做好相關準備，只要開放即可實施，呼籲對岸不要再掩蓋事實，應該加快、加大政策鬆綁，共同為推動兩岸觀光健康有序交流及和平共榮作出努力。