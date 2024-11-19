47人案判刑｜台灣陸委會高度關切：籲釋放關押人士

被稱為「香港47人案」的香港民主派初選被控串謀顛覆國家政權案今（19）日宣判，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷遭重判10年，前眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月，其他被告刑期多在4年多至7年多之間。對此，台灣陸委會表達高度關切與遺憾，並呼籲港府保障自由人權，停止政治打壓、釋放本案關押人士。



這是《香港國安法》實施後首宗顛覆國家政權罪案件，也是國安法迄今最大規模的審判。當中有31人認罪，14人經審訊後被裁定罪成，2人脫罪。

47人案，戴耀廷顛覆國家政權罪罪成，判囚10年，是刑期最重的被告。（香港01製圖）

台灣陸委會19日下午對外發布新聞稿，就《港版國安法》實施以來最大規模政治檢控案件「民主派初選47人案」判決表示，台灣政府高度關切身陷囹圄及遭判刑的香港民主派人士，並深感不捨；呼籲港府保障自由人權，停止政治打壓、釋放本案遭關押人士。

陸委會指出，港府以《香港國安法》中的《串謀顛覆國家政權》罪名，起訴2020年參與香港立法會初選的47名民主派人士，包括學者、律師、記者、社工、區議員等，其中多人甚至在未審判確定的情況下，被羈押長達3年。

陸委會表示，國際社會高度關切案件發展，屢次呼籲當局停止政治檢控、釋放被捕人士，而今47人中仍有45人遭定罪，「對於這樣的結果，全球愛好民主自由的人士均深感不捨與沉痛，並對香港環境惡化感到強烈的遺憾」。

陸委會表示，近年來諸多國際評比及層出不窮的案例，均顯示香港的民主、自由、人權每況愈下，已對香港國際形象造成負面影響。呼籲港方應尊重並保障港人的公民權利、表意自由，以及司法人權，以免香港優勢不斷流失，國際形象日益沉淪。