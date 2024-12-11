王金平提兩岸新論述「治權互不隸屬、主權同而不分」　國台辦回應

兩岸關係持續緊張，王金平日前正式發表他的「兩岸和平倡議共同宣言」。王金平表示，「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法，因而他提出「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」的主張。



針對王金平的新論述，國台辦發言人朱鳳蓮11日指出，「兩岸同屬一個中國的法理事實清楚」，陸方願在堅持「一個中國」原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界人士對話溝通。



2020年，王金平參加海峽論壇記者會。（資料圖片）

王金平表示自己不會提九二共識，因為「我說過了九二共識提了不是，不提也不是，總是有人有意見，」但王金平在他的兩岸和平倡議中仍表示，前國民黨主席連戰和前總統馬英九以「九二共識」的兩岸最大公約數，深化兩岸交流，厚植兩岸互信，為兩岸關係的穩定發展奠定基礎。

朱鳳蓮回應稱，「兩岸同屬一個中國」的「歷史經緯清晰，法理事實清楚」。陸方願意在堅持「一個中國」原則和「九二共識」基礎上，與台灣各黨派、團體和人士進行交流往來、對話溝通。