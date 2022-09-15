王金平、蘇嘉全、謝長廷組代表團出席安倍國葬　台：彰顯台日情誼

日本政府將於9月27日在東京為前首相安倍晉三舉行國葬，台灣總統府今（15）日表示，蔡英文總統指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷共同組成代表團，出席安倍之國葬儀式。



台灣總統府發言人張惇涵表示，代表團三位跨黨派的「院長級」成員，長年均與安倍前首相交情深厚、互動密切，在日本各界擁有充沛人脈，此次共同代表台灣出席安倍前首相國葬，充分彰顯台日堅定情誼與深厚情感。

他稱，安倍是深受國際推崇的國際領袖，畢生堅持守護民主、自由、人權的理念，開創劃時代的印太架構戰略思維。安倍更是台灣的堅定摯友，台日之間患難見真情的「羈絆」，攜手扶持的「善的循環」，安倍推動台日關係進展不遺餘力。

安倍晉三。圖為2022年7月12日，大批民眾在日本東京增上寺排隊，向前首相安倍晉三獻花。（AP）

張惇涵表示，蔡英文也祈願，此次的代表團能夠帶著台灣政府與人民對安倍的悼念與追思前去，誠摯感謝安倍的畢生貢獻，並展現台灣與日本繼續並肩同行，捍衛共享的價值及印太區域的和平穩定。

王金平81歲，曾任立法院院長、國民黨副主席；蘇嘉全65歲，台灣日本關係協會會長，曾任總統府秘書長、立法院院長；謝長廷76歲，台灣駐日代表，曾任行政院院長、高雄市長、民進黨主席。