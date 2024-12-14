美智庫分析美國對台軍售：特朗普售武數量多　拜登更重不對稱戰力

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）周五（13日）發布最新報告，分析美國對台軍售的進展，並比較特朗普第一屆政府與拜登政府的軍售策略。報告指出，特朗普政府出售給台灣的武器數量較多，但拜登政府則更重視不對稱戰力，致力於提供更符合台灣自衛需求的武器組合。



根據報告，兩屆政府在不對稱能力的軍售上大致相當，但在金額上卻有顯著差異。特朗普政府售台的傳統武器總價值達104億美元，而拜登政府的相關金額僅為5億美元。軍事學者高美斯（Eric Gomez）指出，雖然傳統武器具有靈活性，但其單位成本和生命周期成本往往高於不對稱武器，且製造時間也較長。截至今年11月，特朗普政府在其任期內通知國會的四項傳統軍售中，只有一項已交付台灣。

高美斯強調，拜登政府更注重不對稱作戰能力，已進行九次相關軍售，總價值達43.6億美元，同時也重視維護服務的軍售，總計14次，價值28.1億美元。他表示，考量到台灣相對較低的國防預算，獲得更多不對稱戰力以抵禦中國大陸，並維持現有的傳統實力以應對低強度衝突，才是合理的策略。

報告還提到，有媒體報道稱，台灣可能在特朗普第二任期初期提出一份高額軍售「願望清單」，以顯示其重視自我防衛的決心。根據《金融時報》的報道，台灣可能會尋求購買E-2D預警機、愛國者飛彈及F-35戰機，總價值約150億美元。高美斯指出，除了愛國者飛彈外，其他選項都不理想，因為這些傳統武器將會消耗台灣有限的國防預算，且相對容易被北京反擊。

F-35是美軍王牌機種。（視覺中國）

在軍售交付方面，報告指出，首批11套海馬斯多管火箭系統（HIMARS）於10月運抵台灣，使美國對台的軍售金額減少4.36億美元，目前剩餘總額為219.5億美元。這其中，約72%的軍售是在特朗普第一任期同意的，總金額達157億美元。預計在特朗普第二任期的初兩年內，將會有幾筆大型軍售於2026年底前交付。

報告補充說，台灣軍方已於11月確認首批海馬斯系統及陸軍戰術飛彈系統運抵台灣。這批系統的軍售於2020年10月獲得國會批准，至今年10月交付，前後相隔約四年。此外，台灣仍在等待第二批18套海馬斯系統及其彈藥，該軍售案預計在2026年交付，總價值為5.2億美元。