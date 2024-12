美國國務院批准2項價值總計約3.85億美元(約30億港元)的對台軍售計劃,其中包括F-16戰機零件和雷達設備等。

12月1日,國台辦正告賴清德當局,買武器買不來安全,「保護費」保不了「台獨」,妄圖「以武謀獨」只會讓台灣兵兇戰危,最終自取滅亡。



國台辦表示,美國對台軍售,是對中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定的嚴重違背,中方堅決反對。美方應以實際行動履行不支持「台獨」的嚴肅政治承諾,停止武裝台灣,停止向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號。

美國戰機F-16 美國空軍 美國軍事裝備 U.S. Air Force F16 fighter jets fly in formation during U.S.-Philippines joint air force exercises dubbed Cope Thunder at Clark Air Base on May 09, 2023 in Mabalacat, Pampanga province, Philippines.