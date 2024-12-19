台中全聯倉庫大火黑煙瀰漫9死　員工3樓跳下逃生亡　現場影片曝光

台中全聯生鮮倉庫12月19日下午發生惡火，現場8692坪（約28,734平方米）陷入燃燒，釀成9死7傷。傳出疑為工人在地下室點焊不慎，又有發泡膠等易燃物引燃，但全聯已經否認。目前這場大火造成9人死亡、2人命危和5人受傷，共19人獲救。



目前罹難者身分陸續釐清，總計8男1女，其中7人是台灣籍、1名越南籍，還有一名年輕外籍男子，但因無證件無法確認身分。



據台媒報道，全聯台中倉儲火警起火點在地下室，疑似是工人點焊時不慎走火，及廠內堆放大量保麗龍，引燃後導致火勢蔓延整座工廠。

全聯今日稍早已發聲明，「有關台中大肚倉儲失火，由於此為尚未完工之新廠房，目前未正式啟用，因此並無全聯員工於廠內工作；進一步了解，目前負責施工之廠商正在進行空調搭設作業，至於起火原因，全聯將盡力協助營建廠商配合消防局調查釐清」。

全聯倉儲大火濃煙滾滾，許多民眾駐足。（翻攝台媒）

台中全聯倉庫大火。（翻攝台媒）

台中全聯倉庫大火。（翻攝台媒）

台中全聯倉庫大火。（翻攝台媒）

全聯表示，該處倉儲為尚未完工之新廠房，目前未正式啟用，因此並無全聯員工於廠內工作；進一步了解，目前負責施工之廠商正在進行空調搭設作業。

全聯也進一步確認，目前大肚倉儲建物施工地板使用高密度PS板（聚苯乙烯隔熱板），天花板則是採PU（聚氨基甲酸酯）發泡劑，兩者皆為保溫用建材，最後會全面包上耐燃一級之庫板，並無任意堆放之保麗龍，皆為廠商施工之必要建材。

員工從3樓跳下逃生

台中市消防局長孫福佑稍早證實，消防人員在3樓夾層找到5名男子、4樓找到2男1女，還有一名從3樓跳下逃生的24歲外籍男子，送醫搶救後也傷重不治，一共9人罹難。