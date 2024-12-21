馬英九參觀侵華日軍731部隊罪證陳列館　盼兩岸合作挖掘歷史真相

台灣前總統馬英九第三次出訪大陸，12月20日在哈爾濱參訪侵華日軍第731部隊罪證陳列館。他表示，大部分台灣人都沒有看過731部隊這一段惡行歷史，二次大戰期間，731部隊造的孽實在是令人髮指。



馬英九認為，台灣史學界與大陸朋友應合作把這些史實真相一點一滴全部公佈出來，了解當年日本軍方對世界尤其中國造成的禍害。



台灣前總統馬英九第三次出訪大陸，12月20日在哈爾濱參訪侵華日軍第731部隊罪證陳列館。（馬英九基金會）

馬英九表示，自己看得非常的感動，想起小時候父母告訴他許多抗戰時期的記憶。面對歷史要就事論事，是非分明，面對家屬則要將心比心，療傷止痛。他強調，透過這個真相的發掘以及傳播，能把許多原來不了解的史實拼湊出來，「這段歷史實在太重了，我們絕對不能夠忽略掉」。

馬英九說道，兩岸人民尤其是下一代人，很需要有這機會來了解事實，受到足夠的歷史教育，這也是這一代人應該做的責任。

731部隊所使用的設備、儀器。

據內媒，侵華日軍第731部隊本部舊址近日重新開放，現場展出包含製作3000個長方形石碑，燒錄慘遭侵華日軍731部隊人體實驗與細菌戰的殉難者名單外，新推出《侵華日軍細菌戰珍貴文物及史料特別展》等。