賴清德批台灣立法院強行通過三法案　朱立倫：別成為下一個尹錫悅

台灣立法院20日因審議《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》和《財政收支劃分法》修正案等修正草案，議場內外爆發激烈衝突。朝野立委為爭奪主席台展開激烈肢體拉扯，場外則有近千名抗議群眾試圖闖入立法院，與警方爆發推擠，場內外情勢一度失控。



國民黨民眾黨最終在人數優勢下強勢闖關，於午夜12點前完成這三項修正案的三讀立法程序。場外則有不少民眾集會要求退回三大惡法，民團則呼籲進行憲法訴訟。



台灣立法院20日因審議《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》和《財政收支劃分法》修正案等修正草案，議場內外爆發激烈衝突。（翻攝聯合報）

賴清德凌晨則在Facebook發文稱，立法院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立。「這是沒收了民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦」。

國民黨主席朱立倫則貼文回應稱，「應該放下街頭暴力的權力魔戒，回應少數服從多數的選舉結果。台灣的民主發展，不該走戒嚴的回頭路，不僅國人在看，全世界也都盯著台灣的民主看。而賴清德，是否選擇成為下一個尹錫悅，存乎他一念之間！」

據了解，此次修改的法律包括《公職人員選舉罷免法》修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本。《憲法訴訟法》修正案規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

《財政收支劃分法》三讀修正通過後，中央將大幅增加釋出新台幣3753億元給地方。台歪民間則有「青鳥公民行動」集結抗議國民黨民眾黨立委強推法案，主辦方在晚間9時許宣布現場有2萬餘人，活動在凌晨12時結束。