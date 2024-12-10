波蘭參議院副議長率團訪台　賴清德：致力維持區域和平穩定

波蘭國會參議院副議長卡明斯基（Michał Kamiński）率團訪問台灣，周二（10日）與總統賴清德會面。賴清德表示，台灣身為國際社會負責任的一員，會致力維持區域和平穩定，也會持續跟波蘭深化夥伴關係，一起守護民主自由的價值。而卡明斯基在會見國安會秘書長吳釗燮時表示，現今威權主義國家正在相互支援，不斷試圖擴大影響力，此時民主陣營的團結合作更顯重要。



賴清德表示，這是波蘭國會在去年10月中旬改選後首次組團來台，成員更包括「波台國會小組」6位跨黨派參眾議員，對於促進台波關係發展深具意義。而卡明斯基已是第三度訪台，其不僅長期關注台海議題，更堅定反對專制獨裁，大力支持民主台灣，令人敬佩。例如2022年7月，在卡明斯基支持下，波蘭參議院外交暨歐盟事務委員會及衛生委員會通過決議案，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

賴續表示，當天是世界人權日。過去，台灣和波蘭同樣走過對抗專制、追求民主自由的歷程；現在，也共同面對威權主義擴張的挑戰。台灣身為國際社會負責任的一員，會致力維持區域的和平穩定，也會持續跟波蘭深化夥伴關係，一起守護民主自由的價值。

賴清德與訪團成員合照。（台總統府）

卡明斯基則指出，此行代表的是透過自由民主選舉而選出的國會成員以及波蘭人民，與台灣以同樣方式選出的代表一起團結起來，不僅是波蘭與台灣最重要的共同之處，更是雙邊共享的友誼與價值，最終目標都是要維持世界穩定和平。換言之，波蘭與台灣共同嚮往以和平秩序為基礎的核心價值。

另一方面，吳釗燮宴請卡明斯基所率訪團，表示目前國際局勢正進入轉折階段，台波應持續合作，攜手因應變局，共同為國際和平穩定做出貢獻。而卡明斯基回應指出，波蘭與台灣歷史經驗相似，均曾由專制走向民主，雙方關係建立在共享價值之上。現今威權主義國家正在相互支援，不斷試圖擴大影響力，此時民主陣營的團結合作更顯重要。此次率波蘭國會跨黨派議員訪台，即是要展現對台灣和民主的具體支持。