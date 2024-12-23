NVIDIA擬在台灣設立海外總部　優先考慮落戶台北

美國AI科技巨頭NVIDIA（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）計劃在台灣設立海外企業總部，並比照美國矽谷總部的規模和設計。據悉，NVIDIA執行長黃仁勳在今年6月訪台時，與相關機關接洽，提出對台北市3公頃（相當322917平方呎）以上土地需求，作為總部用地。



北市府積極尋地 支援NVIDIA落腳

台媒《工商時報》報道，據悉NVIDIA優先考量將海外總部落腳台北市，主要因NVIDIA台灣分公司員工不願遷移至中南部。然而，台北市內符合條件的大面積土地極為稀缺，除了部分行政區進行市地重劃規劃外，市區內幾無適合地塊。台北市府目前正全力協助尋找適合的土地區位，但重劃區因可分回抵費地面積有限，仍在研究階段，尚未定案。

與此同時，NVIDIA已於近期租下位於台北市南港區的潤泰玉成辦公大樓近6成辦公空間，作為台灣分公司新據點，並將第一研發中心從內湖科學園區遷至此地。該大樓鄰近台北捷運昆陽站和高鐵南港站，交通便利，能迅速聯繫竹科等地區。但據知情人士透露，南港目前並無適合且大面積的公家市地釋出，無法滿足NVIDIA未來的總部需求。

評估北部其他地區

報道指出，如台北市無法提供符合需求的土地，NVIDIA可能會將目光轉向北部其他地區，包括新北市、桃園市或新竹市等沿高鐵沿線城市。這些地區鄰近NVIDIA目前的台灣分公司，且土地條件相對寬鬆，也被視為潛在選項。此外，NVIDIA未來或考慮在總部設立工廠，土地需求可能進一步擴大。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

報道援引消息人士透露，NVIDIA正計劃參照其美國矽谷總部的模式，在台灣打造佔地廣闊的海外企業總部，並於未來五年內設立大型研發設計中心，預計雇用至少1000名工程師。NVIDIA對台灣的投資不僅展現其對台灣市場的重視，也象徵台灣在AI產業中的重要地位。