柯文哲涉京華城弊案與政治獻金案　台媒：明日將提重刑起訴

台媒《聯合報》報道，台北地方檢察署偵辦台北市前市長、現民眾黨主席柯文哲涉及「京華城」容積率弊案及政治獻金侵佔案，預計於明天（26日）對柯文哲等11名被告提起公訴，並同步移審目前仍在押的5名人犯。檢方起訴時將以《貪汙治罪條例》中「違背職務行、收賄罪」為基準，具體求處法定刑10年以上的重刑。



「京華城」案涉重大貪汙與圖利

今年5月，國民黨台北市議員鍾小平等人指控柯文哲涉嫌圖利威京集團總裁沈慶京，協助擴增「京華廣場」改建容積率。檢方隨後立案，指揮廉政署蒐證並多次發動搜索。在偵查過程中，柯文哲、沈慶京、台北市前副市長彭振聲、前市長辦公室主任李文宗等7人遭檢察官聲押獲准，其中兩名被告已在偵查中認罪，並分別以新台幣500萬元及200萬元保釋停押。

北檢10日提訊柯文哲。（中時新聞網）

涉案金額龐大 起訴求重刑

報道指出，檢方預計在起訴書中詳細列舉「京華城」及「政治獻金」兩大犯罪事實，適用法條包括貪汙治罪條例、刑法中的公益侵佔罪、背信罪，以及洗錢防制法的相關條款。檢察官指控，柯文哲在兩案中獲取不法利益數額驚人，尤其政治獻金案更為嚴重，因此起訴時將求處超過10年的重刑。

圖為2024年9月8日晚，台灣民眾黨舉行集會聲援柯文哲， 柯文哲妻子陳佩琪哽咽發表講話。（ETtoday圖片）

相關人士狀況與案情進展

與此同時，在柯文哲親信調查方面，報道指出，柯文哲妻子陳佩琪及民眾黨立委黃珊珊也曾捲入相關調查。陳佩琪因曾處理可疑款項受到注意，但檢方查無犯罪證據，仍以證人身分參與案件；黃珊珊在「京華城案」中的行為亦未發現違法，兩人均未遭起訴。案件後續將依台北地院分案規則由重大金融犯罪專庭承審。